Komisijos pirmininkas kviečia organizacijas deleguoti savo atstovus ir stebėtojų teisėmis dalyvauti komisijos posėdžiuose. Kvietimas perduotas Europos transliuotojų sąjungai (The European Broadcasting Union, EBU), kuri vienija 73 transliavimo organizacijas visame pasaulyje, ir tarptautinei žiniasklaidos priežiūros organizacijai „Žurnalistai be sienų“ (Reporters Without Borders).

„Tarptautinių stebėtojų dalyvavimas komisijos posėdžiuose užkirstų kelią įvairioms manipuliacijoms, neva komisija siekia kištis į LRT laidų turinį. Tarptautiniai stebėtojai taip pat bus kviečiami išsakyti savo nuomonę dėl visuomeninio transliuotojo atvirumo bei finansinio atskaitingumo visuomenei, pasidalinti ekspertine nuomone bei patirtimi. Lietuva turi susipažinti su geriausiomis praktikomis, kurios mums leis sukurti ir užtikrinti teisines sąlygas nepriklausomam ir skaidriam visuomeninio transliuotojo darbui šalyje“, - teigia laikinosios komisijos pirmininkas A. Nekrošius.

Kartu su kvietimu tarptautinėms organizacijoms išsiųstas ir Seimo nutarimas, kuriame laikinajai komisijai Seimas suformulavo tyrimo užduotis, susijusias su LRT ūkine ir finansine veikla.

Seimo narys A. Nekrošius pažymi, kad komisija turi sudaryti sąlygas, kurios leistų tarptautinėms organizacijoms kiek įmanoma labiau susipažinti su Seime atliekamu tyrimu, jo tikslais.

Laikinoji komisija LRT valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentiniam tyrimui atlikti sudaryta sausio 12 d. po to, kai Seimui nebuvo pristatyti LRT finansiniai dokumentai pagrindžiantys valstybės skiriamų lėšų panaudojimą. Komisija vertina, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas, ar 15 metų neatnaujinti teisės aktai nesukuria prielaidų neskaidrioms pirkimų procedūroms, korupcinei aplinkai atsirasti ir LRT išvengti viešųjų pirkimų procedūrų. Taip pat komisija yra įpareigota ištirti ir įvertinti prodiusavimo paslaugų, LRT turto nuomos kainų atitikimą rinkos kainoms, nustatyti, ar priežiūros institucijos ir kiti viešojo administravimo subjektai LRT veikloje nėra konstatavę teisės aktų pažeidimų ir (ar) kitų trūkumų. Vykdydama jai suteiktus įgaliojimus, komisija jau kreipėsi į 14 valstybės institucijų, prašydama pateikti dokumentus, atlikti viešųjų pirkimų procedūrų vertinimą bei teisės aktų, reguliuojančių LRT veiklą, antikorupcinį vertinimą.

Komisija darbą žada baigti iki šių metų birželio 1 d.