„Komisija nepritarė tarybos siūlymui dėl L. Kaczynskio, nes tai vis dėlto yra istorinis Vilnius, Vilniaus senamiestis, tai yra kažkada buvusi ir Švento Jurgio gatvė. Komisija pasiūlė Miesto plėtros departamentui ieškoti naujų gatvių, kurias galima būtų pavadinti L. Kaczynskio vardu. Ryšius reikia stiprinti nuolat, o tokie proginiai ryšių stiprinimai staiga, per savaitę pavadinant gatves, nėra labai orus“, – BNS sakė savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos pirmininko pavaduotojas Darius Kuolys. L. Kazcynskio vardą šiuo metu pavadinimo neturinčiai gatvės atkarpai sostinės senamiestyje, šalia centrinio pašto siūlo suteikti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai. Greta lietuviško pavadinimo jie siūlo pakabinti ir lentelę lenkų kalba, kaip tai padaryta keliolikoje kitų sostinės gatvių, su pavadinimais kitomis kalbomis. Šį klausimą svarstyti komisijos prašė Užsienio reikalų ministerija (URM). Anot D. Kuolio, tą daryti dar anksčiau siūlė signataras Czeslawas Okinczycas (Česlavas Okinčicas), o ankstesnės kadencijos savivaldybės taryboje klausimas liko nepriimtas Lenkų rinkimų akcijos atstovams nesutikus, kad L. Kaczynskio vardas būtų parašytas tik lietuviškai – būtent tokį variantą palaiko ir pats D. Kuolys. Jis pabrėžė pritariantis, jog L. Kaczynskio atminimą tikrai reikia įamžinti, bet tai, anot jo, reikia daryti „išmintingai, kad sprendimas telktų lietuvius ir brolius lenkus, o ne skaldytų“ bei „teiktų pasitenkinimą visiems vilniečiams“. URM praėjusią savaitę posėdžiavusiai savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų siūlė nagrinėti ir B. Nemcovo įamžinimo klausimą. Savo ruožtu konservatoriai jau kurį laiką ragino pavadinti jo vardu prie Rusijos ambasados esančios Latvių gatvės atkarpą ar greta esantį bevardį skverą. D. Kuolys teigia, kad į Boriso Nemcovo klausimą „pažiūrėta plačiau“ – komisija pasiūlė skvere greta Rusijos ambasados įamžinti ne tik B. Nemcovo, bet ir kitų kovotojų už Rusijos demokratiją atminimą. „Buvo svarstyta, kad reikia atminimo vietos Vilniuje visiems demokratiją ir laisvę, laisvą respubliką gynusiems rusų tautybės žmonėms, nuo kunigaikščio Andrejaus Kurbksio, kuris XVI amžiuje iš Maskvos atėjęs laisvą respubliką gynė, iki Josifo Brodskio ir Boriso Nemcovo, Anos Politkovskajos. Apsistota prie bendros idėjos, kad reikia pagerbti visus, už demokratinę, laisvą Rusiją kovojusius intelektualus, kurių Lietuvoje buvo jau nuo XVI amžiaus ir įamžinti jų atminimą“, – sakė kultūros istorikas. Meras Remigijus Šimašius anksčiau siūlė skverui suteikti Rusijos demokratijos pavadinimą. Komisija pritaria sprendimui pagerbti buvusį Jungtinių Valstijų prezidento patarėją Zbigniewą Brzezinskį (Zbignevą Bžezinskį). Anot D. Kuolio, svarstoma pastatyti jam atminimo ženklą ar skulptūrą sostinės Vašingtono aikštėje, memorialui siūloma rengti tarptautinį konkursą. Komisijos išvados yra rekomendacinės, galutinius sprendimus priims savivaldybės taryba. Taryba šiam klausimui yra pritarusi po pateikimo ir galutinai ketina apsispręsti kitą savaitę. LLRA-KŠS siekia, kad L. Kaczynskio atminimas Vilniuje būtų įamžintas iki prezidento Andrzejaus Dudos (Andžejaus Dudos) vizito – jis Vilniuje viešės po dviejų savaičių Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį. LLRA-KŠS vadovaujama Vilniaus rajono savivaldybė praėjusią savaitę suteikė L. Kaczynskio vardą aikštei Maišiagaloje. 1949-aisiais gimęs teisininkas L. Kaczynskis su žmona Marija ir beveik šimtu aukšto rango politikų, kariuomenės, dvasininkijos atstovų žuvo 2010-aisiais per lėktuvo katastrofą Rusijoje, Smolensko apylinkėse. Lenkijoje gimęs akademikas Z. Brzezinskis dirbo Jungtinių Valstijų prezidento Jimmy Carterio (Džimio Karterio) administracijoje patarėju nacionalinio saugumo klausimais 1979–1981 metais, per Šaltąjį karą. Lietuvos politikų jis vertinamas už indėlį Baltijos šalims žengiant į nepriklausomybę, už paramą Lietuvai ir kitoms buvusioms Sovietų Sąjungos valstybėms stojant į NATO. Rusijos opozicionierius B. Nemcovas buvo nušautas 2015 metų vasario 27-osios Maskvoje, netoli Kremliaus. Penki vyrai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl numanomos užsakomosios žmogžudystės įvykdymo, bet B. Nemcovo šeima ir šalininkai sako, kad nusikaltimo pėdsakai veda prie daug aukštesnio rango pareigūnų Čečėnijoje. Autorius: Ignas Jačauskas











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.