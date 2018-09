Nors parlamento plenarinio posėdžio darbotvarkėje nurodyta, kad tą pačią dieną bus priimtas galutinis sprendimas dėl komisijos sudarymo, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis informavo, kad pasiūlymas bus tik pateiktas.

Tačiau aistrų dėl komisijos sudarymo tai toli gražu nesumažino. Kol valdantieji toliau įsitikinę, kad tyrimą vykdyti būtina, jų gretose taip pat atsirado skeptiškai vertinančių komisijos sudarymą. Kategoriškai tyrimui nepritaria ir opozicija, teigdama, kad taip bus sumenkinama parlamentinių komisijų svarba.

Prezidentė dokumente neminima?

Seimo pirmininkas žurnalistams prieš posėdį teigė, kad kol kas turimame dokumente dėl tyrimo nėra kalbama nei apie prezidentę Dalią Grybauskaitę, nei apie jos veiksmus.

„Tai yra politinių procesų tyrimas, tęstinumas buvusios komisijos, praplėtimas laikotarpyje. Jaudintis iš anksto, kas ten bus galbūt įvertinama nėra reikalo. Šiandien bus tik komisijos pateikimas, siūlymai svarstymo galės būti teikiami“, – kalbėjo V. Pranckietis.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) vadovaujamas „valstiečio“ Vytauto Bako pavasarį baigė verslo įtakos politikams tyrimą. Jo išvadas ir rekomendacijas parlamentas patvirtino balsų dauguma.

Anot V. Pranckiečio, naujas tyrimas nuo senojo skirsis tuo, kad bus praplečiamas tiriamas laikotarpis, numatoma, kad bus tiriamas 2008-2016 metų laikotarpis.

Paklaustas, ar apskritai reikia tokios komisijos, parlamento vadovas atsakė trumpai: „Taip.“

Paprašytas sukonkretinti, kodėl jos reikia, V. Pranckietis sakė, kad reikia tirti neskaidrius procesus, kurie turėjo įtakos politiniams procesams. Jis teigė, kad po pateikimo apie komisiją galės pasisakyti ir teisės ekspertai.

V. Bakas: „Pavadinsime šį Seimą „tyrimų Seimu“

NSGK pirmininkas V. Bakas žurnalistams sakė pateikimo stadijoje balsuosiąs už komisijos sudarymą, tačiau tikino, kad prieš svarstymą teiks savo siūlymus. Anot jo, šiuo metu svarbiausia įgyvendinti NSGK tyrimo išvadas.

„Klausimas, ką mūsų frakcija, valdančioji dauguma paliks po savęs, po ketverių metų. Akivaizdu, kad politinė sistema yra pažeidžiama ir reikia labai stiprių sprendimų suvaldant įtakas, strateginiams sektoriams, įtaką sprendimų priėmėjams.

Tam reikia labai rimto darbo. Aš sunkiai įsivaizduoju vienu metu judėjimą dviem takeliais, bet galbūt tai įmanoma“, – sakė V. Bakas.

Jis kalbėjo, kad turi būti ištartos LEO LT atsiradimo ir likvidavimo aplinkybės, įvardinti žmonės, kurie kūrė šį projektą, pelnėsi iš jo.

„Reikia atsakyti į klausimus, nes su tuo susiję žmonės ir šiandien yra Seime. Tikrai žalą Lietuvai ir gebėjimui įgyvendinti svarbius energetikos projektus, pasitikėjimui parlamentu, institucijomis padaryta didžiulė. Aš esu už tai, kad jei daromas tyrimas, jis neturi būti įrankis pakenkti politiniams oponentams, bet kaip rimtas darbas.

Pavadinsime šį Seimą „tyrimų Seimu“ ir nežinau kaip žiūrėsime žmonėms į akis“, – kalbėjo V. Bakas.

Tyrimas – tęstinumas

„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis kalbėjo, kad komisijos sudarymo dokumentas bus sutvarkytas pagal pastabas, kurias pateikė Seimo Teisės departamentas. Jis sakė manantis, kad tyrimas, kurį atliko NSGK, yra toli gražu nebaigtas.

„Tęstinumas to tyrimo, pažiūrėjimas į tą laikotarpį, ne per įmonės, kuri veikė politikus prizmę, bet per pačių politikų veiksmus, nes be politikų dalyvavimo jokia politinė korupcija nėra įmanoma. Dabar gavosi taip, kad mes konstatavome verslo grupes, kurios darė įtaką politikams, bet politikai savo atsakomybės išvengė“, – sakė R. Karbauskis.

Jis taip pat teigė, kad komisijos sudarymo dokumente nėra rašoma apie tai, kad tyrimas būtų nukreiptas į kurį nors politiką, taip pat ir prezidentę.

Menkina komisijų svarbą

Konservatorių vedlys Gabrielius Landsbergis kalbėjo, jog akivaizdu, kad ši komisija skirta tam, kad būtų susidorota su politiniais oponentais. Anot jo, iš anksčiau kurtų komisijų matyti, kad tai – nesėkmingas instrumentas.

„Nors anksčiau buvo bandoma susidoroti su oponentais, deja, tai nėra taip paprasta, net tokiems autokratams diktatoriams, kaip Ramūnas Karbauskis. Dabar matome žmones, kurie rikiuojasi prie prezidento rinkimų linijos ir kiekvienas turės jam skirtą komisiją“, – sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas.

Paklaustas, ar komisijos taikiniu laiko D. Grybauskaitę, G. Landsbergis sakė tuo net neabejojantis. Pasak jo, valdančiųjų atakos ją skaudžiai paveikė ir jos asmeninis reitingas smarkiai krito.

Jau anksčiau TS-LKD teigė, kad nedalyvaus nė vienoje „valstiečių“ sudarytoje komisijoje, taip pat ir šioje. Anot G. Landsbergio, konservatoriams nėra prasmės dalyvauti šios komisijos veikloje, nes tai yra patyčios iš Seimo darbo ir taip devalvuojamos komisijos.

„Jei mes dabar Seime norėtume spręsti tai, ką iš tikrųjų Konstitucinis Teismas pavadines valstybiniu klausimu, visuomenės požiūris bus, kad tai tik dar viena komisija. Bet yra poreikis kartais kokioms nors komisijoms. Reikia daryti atskirtį: yra R. Karbauskio komisijos, skirtos politiniams oponentams doroti ir galbūt bus Seime įmanoma palikti komisijas, kurios tirs valstybiškai svarbius klausimus“, – sakė G. Landsbergis.

Konservatoriai ketina kreiptis į Konstitucinį Teismą su klausimu, ar tokios komisijos atitinka nuostatą, kad specialiosios komisijos Seime turi būti kuriamos tik valstybei svarbiais klausimais.