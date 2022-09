Komerciniai bankai pirmąjį metų pusmetį uždirbo penktadaliu daugiau nei pernai, daugiau skolino gyventojams

LB duomenimis, bankų pelnas pirmąjį metų pusmetį sudarė 183,9 mln. eurų, kas yra 30,8 arba penktadaliu daugiau nei tuo pat metu pernai. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o nuostolių patyrė 3 rinkos dalyviai. Be to, per metus 61,4 mln. eurų (24,3 proc.) padidėjo grynųjų palūkanų pajamos ir 12,7 mln. eurų (10,6 proc.) – grynosios paslaugų ir komisinių pajamos.

Bendras paskolų portfelis per ketvirtį išaugo 854 mln. eurų (3,7 proc.) – iki 24,2 mlrd. eurų. Per metus suteiktos paskolos padidėjo 3,7 mlrd. eurų, arba 18,3 proc. Paskolų portfelio kokybė iš esmės nepakito. Įmonių neveiksnių (vadinamųjų blogų) paskolų dalis sumažėjo 0,2 proc. punkto – iki 1,7 proc., namų ūkių – padidėjo 0,1 proc. punkto – iki 1,0 proc.

Paskolos gyventojams per ketvirtį išaugo 469 mln. eurų (3,8 %) – iki 12,9 mlrd. eurų (per metus – beveik 1,5 mlrd. eurų, arba 12,7%). Būsto paskolų portfelis per ketvirtį padidėjo 307 mln. eurų (3,0 %), iki 10,4 mlrd. eurų, o vartojimo paskolų portfelis – 116 mln. eurų (10,2 %) – iki 1,2 mlrd. eurų (per metus – atitinkamai 1,1 mlrd., arba 12,7 %, ir 280 mln. eurų, arba 29,1 %).

Paskolų verslui taip pat suteikta daugiau, metinis portfelio augimas sudarė beveik 1,9 mlrd. eurų, arba 23,3 proc., tačiau ketvirčio augimo tempas buvo mažiausiais per metus: minimu laikotarpiu portfelis padidėjo 295 mln. eurų (3,1 %) – iki 10 mlrd. eurų. Aktyviausiai šių metų antrąjį ketvirtį skolinta įmonėms, veikiančioms nekilnojamojo turto operacijų ir statybos bei apdirbamosios gamybos sektoriuose.

Gyventojų indėlių bankuose per ketvirtį padidėjo 356 mln. eurų (1,8 %), įmonių indėlių dėl lėšų poreikio apyvartinėms reikmėms (tam įtakos turėjo infliacijos poveikis) ir investicijoms per ketvirtį sumažėjo 227 mln. eurų (2,4 %). Tai lėmė, kad bendras rezultatas buvo neigiamas, – indėlių per ketvirtį sumažėjo 0,1 mlrd. eurų, arba 0,3 proc.

Visi bankai vykdė veiklos riziką ribojančius reikalavimus, bankų kapitalo pakankamumo lygis ir toliau buvo aukštas – sudarė 21,3 proc. (normatyvas – 8 %), o padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis – 348 proc. (minimalus reikalavimas – 100 %).

Anot LB, Reikšmingą poveikį bankų sektoriaus rezultatams (turto, indėlių ir kitiems rodikliams) turėjo Revolut grupės įmonių reorganizacija ir konsolidacija. Tai buvo vienkartinis veiksnys, tad Banko teikiami duomenys apskaičiuoti pašalinus šį veiksnį.

Kartu LB akcentuoja, kad prieš Lietuvoje veikiančius bankus užfiksuotos dvi kibernetinių atakų bangos, buvo ir pavienių incidentų, daugiausia – paskirstytų paslaugos trikdymo atakų (DDOS).

Šiuo metu Lietuvoje banko ar specializuoto banko licencijas turi 13 bankų, o kaip užsienio bankų filialai veikia 6 bankai. Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku nagrinėja dar dvi paraiškas gauti specializuoto banko licenciją.