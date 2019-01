Šeštadienį projektą planuojama pateikti svarstyti parlamentui. „Dabar kolegijos diplomas yra profesinio bakalauro. Logiška galvoti, kad kolegijos, kurios daugiau susijusios su praktine veikla, su tam tikro amato mokymu, galėtų turėti profesinį magistrą, kuris būtų orientuotas daugiau į taikomąjį mokslą“, – BNS sakė vienas iš projekto autorių Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša. „Mums reikia vystyti taikomąjį mokslą“, – pabrėžė jis. Mokslo ir studijų įstatymo pataisą E. Jovaiša parengė su kitu komiteto nariu Edmundu Pupiniu. Numatyta, kad profesinio magistro studijų programas vykdo kolegijos vykdytų kartu su universitetais. „Jie vieni profesinio magistro negalės rengti, turės susirasti partnerių universitetuose pagal atitinkamas programas ir teikti bendrai – universitetas ir kolegija – diplomus pagal konkrečią profesinio magistro programą“, – aiškino E. Jovaiša. Anot jo, kol kas nėra apsispręsta, ar profesinio magistro diplomas suteiktų universitetinį, ar tik aukštojo mokslo išsilavinimą. „Kadangi teiktų diplomus kartu ir universitetas, galimas daiktas, kad mes nutarsime, jog bus įgyjamas universitetinis išsilavinimas. Po pateikimo tai bus dar svarstoma“, – BNS sakė komiteto pirmininkas. Dabar universitetinį išsilavinimą įgyja tik universitetų absolventai, o kolegijų – aukštojo mokslo.

