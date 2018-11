Gėlių turguje Vilniuje dirbanti Jelena sako, kad verslininkams per lapkričio šventes pardavimai išauga maždaug 3-4 kartus, tačiau papildoma nedarbo diena – lapkričio 2 – gėlių ir žvakių pardavimų padidinti neturėtų. Esą perkama daugiau būtų nebent prie kapų.

„Geriau kai būna viena diena, kai viskas per vieną dieną vyksta, tai kažkaip visi tada susikaupia per tą dieną. Ir mums geriau, kad būtų viena diena ne dvi“, – sako floristė, pardavėja Jelena Trimailova.

Seimas pradėjo svarstyti Darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma ir lapkričio 2-ąją – Mirusiųjų atminimo arba kitaip Vėlinių dieną – paskelbti ne darbo diena.

Iš 509 balsavusiųjų Seimo paskelbtoje apklausoje „Facebooke“ už tokį siūlymą pasisakė maždaug du trečdaliai. Pasak pataisas pasiūliusios Seimo LLRA-KŠS frakcijos narės Vandos Kravčionok, papildoma nedarbo diena padėtų sumažinti spūsčių problemą keliuose, o gyventojai galėtų aplankyti ir tolimesnėse Lietuvos vietose esančias artimųjų kapavietes.

„Iš tikrųjų žmonės turi, kaip sakė viena kolegė, ir per penkis rajonus pravažiuoti per tą Visų Šventųjų dieną, per lapkričio pirmą, o čia yra visai skirtingos šventės. Visų Šventųjų šventė tokia džiaugsminga ir kunigai aiškina, o Vėlinių šventė yra tokia susikaupimo“, – pabrėžia Seimo narė.

Verslininkai sako, kad toks sprendimas valstybei kainuotų daugiau nei 100 milijonų eurų. O Lietuvoje nedarbo dienų esą ir taip daug, todėl jie siūlo neišmainyti lapkričio antrosios į gegužės pirmąją, o ir šią dieną padaryti darbo diena.

Pasak kunigo Ričardo Doveikos, padaryti nedarbo diena geriau, pavyzdžiui, Didįjį Penktadienį, o ne Vėlines.