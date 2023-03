Koks mūsų planas: labai pavojingi signalai privers suklusti ir optimistus, ir pesimistus

Nepaisant ne pačių geriausių žinių iš karo veiksmų fronto Ukrainoje bei perspėjimų ruoštis naujai Rusijos agresijos bangai, priežasčių nerimauti, regis, dabar gali turėti nebent visiški pesimistai. Juk esame saugesni, nei bet kada anksčiau.

Išties, paviršiuje viskas atrodo solidžiai, tvirtai, užtikrintai: atviros agresijos prieš Ukrainos kelią pasirinkusi Rusija suvienijo aižėjusią vakarų vienybę, sutelkė bendroms pastangoms remti Ukrainai tiek politinėmis, tiek ekonominėmis, tiek karinėmis priemonėmis.

Vakarų šalių lyderiai taip pat kartoja, kad nepaisant visų dvejonių jie ne tik Ukrainą rems tiek, kiek reikės, bet ir vykdys įsipareigojimus stiprinti NATO Rytų sparno gynybą. O jei reikės – gins kiekvieną Aljanso teritorijos centimetrą ar colį.

Net jei NATO viršūnių susitikime šių metų liepą nesitikima ypač skambių įsipareigojimų, pažadų, pareiškimų ar sprendimų, neabejojama, kad vienokia ar kitokia forma visos Aljanso šalys turės kuo būti patenkintos, ypač rytų sparno valstybės.

Išsamesni NATO gynybos planai su priskirtais pajėgumais, konkrečių pajėgumų, pavyzdžiui oro gynybos sistemų poreikis bei jo tenkinimas – tai tik dalis viešai deklaruojamų siekių, kurie yra realūs, ypač jei bus nuosekliai dirbama su sąjungininkais.

Vis dėlto neretai pamirštama, kad toks planavimas paremtas keliais neprognozuojamais veiksniais: kaip pakryps karas Ukrainoje jau artimiausiu metu, kas bus JAV aukščiausioje valdžioje Vašingtone po kitąmet rengiamų prezidento rinkimų ir kada galiausiai jėgas surems amerikiečiai su kinais. Bent vienas iš šių nestabilių veiksnių gali sujaukti visas kortas ir būtent JAV prezidento rinkimai, tikėtina, taps artimiausiu išbandymu.

Manipuliacija karo baimėmis

Nuo 2016-ųjų iki 2020 m. JAV prezidento pareigas ėjęs Donaldas Trumpas po pralaimėtų rinkimų atrodė sutrikęs, pavargęs ir išsisėmęs. Net jei nuolatiniai kartojimai apie tariamai suklastotus rinkimus ir pavergė mažiau rėmėjų, nei tikėtasi, o nuo D. Trumpo nusisuko dalis sąjungininkų, per pastaruosius kelerius metus buvęs prezidentas atsigavo ir stojo į naują kovą.

Jis ne šiaip siekia naujos kadencijos 2024-ųjų lapkritį vyksiančiuose prezidento rinkimuose, bet ir naudoja senos, didelės dalies rinkėjų širdis užkariavusios taktikos bei naujų naratyvų kokteilį.

Tie nauji naratyvai nėra svetimi respublikonų partijai, kurios sisteminis elitas – užsienio politikos žinovai, patyrę kongresmenai kol kas dar pro sukąstus dantis remia JAV pagalbą Ukrainai. Bet parama šiai pagalbai senka ir kartojamos žinutės vis labiau primena Kremliuje rašytas kalbas.

„Mes nebuvome arčiau Trečiojo pasaulinio karo, nei dabar, valdant Joe Bidenui. Tai būtų globalus konfliktas tarp branduolinių valstybių, tai būtų branduolinis Armagedonas, nieko nėra svarbiau, nei šio košmaro išvengimas. Tam reikia naujos lyderystės“, – besdamas pirštu į karą Ukrainoje, kaip pagrindinę priežastį susidaryti Trečiojo pasaulinio karo sąlygoms viename naujausių įrašų kalbėjo D. Trumpas. Šią mintį pastaruoju metu jis kartoja nuolat: būtent jis esą vienintelis gali išgelbėti Ameriką ir pasaulį nuo Trečiojo pasaulinio karo. Tam tereikia sudaryti paliaubas arba tiesiog nutraukti ugnį Ukrainoje ir niekas kitas geriau nežino, kaip tai padaryti, nei pats D. Trumpas.

Only Trump can prevent World War III and you know it. It also seems like he may be the only one that actually wants to prevent it. pic.twitter.com/h6UHFbsQas