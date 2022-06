Koks bus Rusijos kerštas dėl sankcionuotų prekių tranzito į Kaliningradą draudimo: galimi keli variantai

Kaip ir kam Rusija gali pakenkti Lietuvoje, LNK žinių vedėjas Rolandas Vilkončius kalbėjosi su Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentu Sigitu Besagirsku.

– Kokius ekonominius svertus turi Rusija pakenkti Lietuvos verslui?

– Labiausiai tikėtini yra tranzito uždraudimas iš trečiųjų šalių, tai yra tų, kurios yra į rytus nuo Rusijos ir Baltarusijos – Kazachstanas, kitos šalys. Kitas galimas variantas – atjungimas nuo BRELL tinklo, tai yra Baltijos šalys gali tapti izoliuota elektros sala.

– Tai galima kiekvieną iš tų variantų panagrinėti. Visų pirma – tranzitas. Kazachstane, Tadžikistane, Uzbekistane ir kitose šalyse mūsų vežėjai kaip tik ieško galimų naujų rinkų. Kiek mes galime prarasti to, ko dar neturėjome?

– Situacija yra tokia, kad 2021 metais mūsų transporto paslaugų eksportas į NVS regioną sudarė 1,2 mlrd. eurų. Šiemet, tikėtina, jis nesieks milijardo.

Vežėjai tai bando atitaisyti. Kalbama apie 300–400 mln. eurų, ką jie tikisi gauti iš tų rinkų, ypač dabar iš Kazachstano, kuris pareiškė, kad su Rusija nebedraugaus. Taigi jau kalbama apie sumą, truputį mažesnę nei pusė milijardo eurų.

Sigitas Besagirskas © DELFI / Josvydas Elinskas

– Jeigu Kazachstanas nebendrauja su Rusija, o draugauja su Lietuva, kurioje vietoje tas „butelio kaklelis“? Kitaip tariant, kur Rusija užblokuoja, kad mes nebepasiekiame Kazachstano?

– Kroviniai gali keliauti per Rusijos-Latvijos sieną, gali keliauti per Baltarusiją. Tiesiog jie nepasieks mūsų per bet kurią sieną, kuri yra Rusijoje ar Baltarusijoje.

– Neįmanomas aplinkinis kelias?

– Įmanomas, bet dažniausiai jis gali būti labai brangus ir tiesiog bus netikslingas dėl kainos. Tada tiesiog geresnis maršrutas yra jūra.

– Kiek dar bendrai likę lietuviško verslo ryšių su Rusija?

– Jo likę labai mažai. Tiek, kiek mes turime informacijos iš įmonių, kurios dirba su Baltarusija arba Rusija, visos iki vienos, kurios yra investavusios, yra arba pasitraukusios, arba pasitraukimo procese, arba artimiausiu metu ketina pasitraukti, nes jos pardavinėja savo verslus.

Jeigu kalbame apie prekybinius ryšius, tai prekyba iki šiol vyksta – transporto srautas per pastaruosius pora mėnesių, mano duomenimis, yra net šiek tiek pakilęs, palyginti su karo pradžia.

© Anželika Stackevič

– Ar mūsų verslui skaudėtų, jeigu ryšių su Rusija ar Baltarusija iš viso nebeliktų?

– Skaudėtų, bet tai nebūtų tas labai stiprus skausmas. Nėra tie skaičiai absoliučiai dideli.

Kitas dalykas – reikia sverti ir kitus aspektus: yra ekonomika ir yra moraliniai dalykai.

Aš manau, pats verslas supranta, kad bet kada gali užsidaryti ir dėl to, manau, labai niekas labai neverks.

– O kaip dėl lietuviško verslo, kuris yra investavęs tų šalių teritorijoje? Ar gali būti, kad Kremlius tiesiog nusavins tuos verslus?

– Rusijoje mes esame investavę labai mažai, išskyrus gal Kaliningrado sritį, kur turime kelias gamyklas.

Apie Baltarusiją turime daug daugiau informacijos. Baltarusijoje iš tikrųjų vyksta tas procesas, kai mūsų verslininkai yra verčiami, kaip kai kurios įmonės vadina, už kavos puodelio kainą parduoti įmones. Tiesiog sudaromos tokios sąlygos, kad dirbti tampa neįmanoma ir ateina koks nors, atsiprašau, kad taip pasakysiu, Ivanas ir sako: „Parduok man šitą verslą“ už juokingą sumą – 200–300 eurų, kai investuota dešimtys milijonų.

Jeigu jie neparduoda, dažniausiai atsiranda tokie, sakykim, pašaliniai efektai, kaip patikros, draudimas išvežti prekes ir taip toliau – tiesiog negali pasakyti ne. Tai yra, nusavinama gražia forma.

Apie Rusiją tokios informacijos neturime, bet Rusijoje investicijų mastas gerokai mažesnis.

– Mes patys iš BRELL žiedo norime išeiti po kelerių metų. Kas atsitiktų, jeigu rusai Lietuvą atjungtų nuo BRELL žiedo dabar?

– Mes tada turėtume išnaudoti vidinius pajėgumus, tai yra Kruonį, Elektrėnus ir taip toliau. Iš esmės daugiau importuoti. Kas atsitiks, tai pabrangs elektra. Šiandien ji jau nėra pigi, bet dar pabrangs. Kiek, negaliu prognozuoti, bet manau, kad iki pusantro karto, lyginant su dabartine kaina.

– Bet taip neatsitiks, kad šviesos užgesta ir mes nebeturime elektros?

– Teoriškai pagal dabartinius skaičiavimus tikrai turime pakankamą pralaidumą ir iš kur tą elektrą pasiimti.

Teoriškai taip neturėtų atsitikti, nebent atsitiks kažkurie papildomi veiksmai, kurie tam turės įtaką.

Bet jeigu rusai „nusikerpa du laidelius“, tai pas mus lemputės neužgesta.

