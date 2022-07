Kokia bus tikroji išdavysčių kaina: Zelenskis priverstas kelti klausimus, bet atsakymai į juos gali būti labai nemalonūs

Karas Ukrainoje jau seniai vyksta. Taip prieš vasario 24-ąją mėgo kartoti ukrainiečiai ir jų rėmėjai, nuolat pabrėždami, kad Rusijos agresija prasidėjo ne šiemet ir ne pernai, o 2014-ųjų vasarį, kai Kremlius nusprendė jėga užgrobti Krymą ir sukėlė karą Donbase.

Kaip ir dabar, atviro karo metu, taip ir anuomet, hibridinės agresijos metu išryškėjo vienas akivaizdus dalykas: ten, kur Kremliui pradinių fazių metu sekėsi labiausiai, parengiamąjį darbą atliko Rusijos specialiosios tarnybos bei jų samdyti ar kitaip užverbuoti išdavikai pačioje Ukrainoje.

Jei 2014-siais paralyžiuota Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) tiesiog knibždėte knibždėjo išdavikų, Rusijai simpatizuojančių ir galiausiai prie jos prisijungusių pareigūnų, kurie netgi išdavinėjo savo kolegas, tai per pastaruosius 8 metus situacija turėjo, atrodytų, dramatiškai pasikeisti.

Ir išties, kosmetiškai reformuota Ukrainos žvalgyba sugavo ne vieną Rusijai šnipinėjusį ar kitaip padėjusį agentą, infiltruotą tiek SBU viduje, tiek kitose institucijose. Tačiau naujausias V. Zelenskio sprendimas atleisti generalinę prokurorę Iryną Venediktovą ir Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovą Ivaną Bakanovą padažnėjus pranešimų apie ukrainiečių teisėsaugos pareigūnų įtariamus valstybės išdavystės atvejus, rodo, kad iš tikrųjų padėtis į gerąją pusę pasikeitė nepakankamai.

Vien tai, kad V. Zelenskis priverstas aukoti I. Bakanovą – savo vaikystės draugą ir artimą bendražygį, kuris prarado pasitikėjimą, yra daugiau nei iškalbingas faktas. Juk būtent SBU pareigūnai nuo vasario 24-osios padėjo išaiškinti ne vieną sąmokslą prieš patį Ukrainos prezidentą, vykdė specialiąsias operacijas fronte ar užnugaryje, gelbėjant Kyjivą ar padedant aptikti bei sunaikinti Rusijos generolus.

Natūralu, kad dabar gali kilti daug klausimų dėl to, kur dar yra prasismelkę Kremliaus čiuptuvai, kuo galima pasitikėti dėl planų, sprendimo priėmimo, o kuo – ne. Ir tai aktualu ne tik Ukrainai, bet ir jos sąjungininkams, tarp jų ir Lietuvai.

Žvalgybininkai – 5-osios kolonos dalis

Tai, kad SBU yra prieštaringai vertinama institucija, Ukrainoje nieko nestebina. 2014-siais būtent SBU priskirto specialiojo dalinio „Alfa“ pareigūnai, kaip įtariama, šaudė į protestuotojus Maidane.

Po to, kai Kremliaus statytiniu laikomas buvęs Ukrainos lyderis Viktoras Janukovyčius spruko iš šalies, paskui jį bėgti leidosi ir dalis SBU pareigūnų, vykdžiusių įsakymus – tarp jų ir „Alfa“ vadas Aleksandras Chodakovskis, kuris prisišliejo prie Kremliaus vadovaujamų separatistų ir tapo vienu jų dalinių vadu, o vėliau netgi buvo paskirtas Donecko „liaudies respublikos“ saugumo ministru.

Pats SBU vadas Oleksandras Jakymenko su kontržvalgybos vadu ir keliolika kitų aukštų žvalgybos pareigūnų taip pat pabėgo, o vėliau apsireiškė Rusijoje – iš viso 235 SBU agentai identifikuoti, kaip dirbę FSB, SVR, GRU ar kitoms rusų slaptosioms tarnyboms.

Ukrainai teko ne tik kariauti, bet ir užpildyti spragas – priimti daug jaunų, kaip manyta, patikimų, patriotiškų, daugiausia iš Vakarų Ukrainos kilusių, bet vis tiek papildomas patikras praėjusių pareigūnų. I. Bakanovas nebuvo vienas tokių. Jo paskyrimas tapo politinio pasitikėjimo ir asmeninių pažinčių su V. Zelenskiu klausimu – su buvusiu komiku, kuris netikėtai tapo prezidentu V. Bakanovas buvo pažįstamas jau seniai, o SBU vadovu formaliai tapo 2020-ųjų pradžioje.

SBU – nuo sovietinių laikų labiau kosmetiškai, nei realiai pakitusią, vis dar milžinišką, iki 30 tūkst. darbuotojų turinčią instituciją turėjęs reformuoti I. Bakanovas užduoties taip ir neįvykdė.

Be to, jau nuo pernai metų pabaigos ir netgi atviro karo išvakarėse ne vieną stebėtoją, o ir ukrainiečių sąjungininkus galėjo trikdyti pernelyg rami, netgi atmestina Ukrainos valdžios bei pareigūnų reakcija stebint rusų pajėgų telkimą bei, regis, neišvengiamą puolimą. Vėliau, jau įsiveržus Rusijos pajėgoms, Ukrainos atstovai teigė, esą apie invaziją buvo žinoma, jau ruoštasi, bet nenorėta kelti panikos.

Vis dėlto kai kurie įvykiai karo pradžioje ir naujausi V. Zelenskio pareiškimai rodo, kad būtent Ukrainos žvalgybos ar bent jau jos elementų veiksmai lėmė pirmąsias dideles netektis šalies rytuose ir ypač pietuose.

Pražiopsojo šimtus rusų agentų

I. Bakanovo nuopolis dabar siejamas ne tiek su tuo, ką jis padarė, o atvirkščiai – ko nepadarė ir kam neužkirto kelio. I. Bakanovą V. Zelenskis svarstė atleisti dar birželį, nors atleidimo jis galėjo tikėtis dar kovą, kai aukštus SBU karininkus – generolą Serhijų Kryvoručko, pulkininką Ihorį Sadochiną ir generolą Andryjų Naumovą V. Zelenskis negarbingai atleido, pavadino išdavikais ir leido suimti.

Without giving specifics, Zelensky also said he stripped two Ukrainian generals of their rank, calling them “traitors.” Andriy Naumov, ex-head of department of internal security at the Security Service of Ukraine, and Serhiy Kryvoruchko, ex-head of SBU directorate in Kherson. pic.twitter.com/LHQRTiJOkp