Kodėl stringa kontrpuolimas: vieną priežastį ukrainiečiams labai nemalonu pripažinti

Jau vyksta manevrinis karas. Ukrainos kariuomenė yra pajėgiausia ir galingiausia Europoje. Ji geba organizuoti jungtines operacijas, tad ne NATO mokyti ukrainiečius, kaip kariauti, o atvirkščiai – tuoj visos Aljanso narės mokysis iš Ukrainos – visi tik stebėsis ir pagarbiai linkčiodami galvomis prašys parodyti, kaip tai daroma.

Tokių ir panašių optimistinių, o kartais ir arogantiškų vertinimų per pastaruosius metus – nuo pat sėkmingų ukrainiečių kontrpuolimų pernai vasarą iki pat dabar, kai Ukraina sunkiai, bet veržiasi pirmyn, vaduodama savo teritorijas šalies pietuose, netrūksta. Bet jie yra labai toli nuo realybės.

Dar daugiau – nepaisant neabejotinos ukrainiečių narsos, valios ir pastangų ne tik atsilaikyti prieš visą Rusijos karinę galią, bet ir atsikovoti savo žemes, nepaisant gebėjimų paneigti skeptikų prognozes, greitai įvaldyti modernią vakarietišką techniką, ginkluotę, nepaisant mobilizacijos, visų patirtų ir pridarytų nuostolių, įrodymų, kad Ukrainos pajėgos yra pajėgiausios Europoje, galinčios vykdyti sujungtų pajėgų (angl. combined arms) ar jungtines (angl. joint) operacijas trūksta.

Priešingai, būtent šios – organizaciniais įgūdžiais, patirtimi ir pakankamu reikalingų pajėgumų skaičiumi, efektyviai veikiančia logistikos, aprūpinimo grandine, o ne tiesiog gražiais norais ir pavieniais pavyzdžiais paremtos operacijos yra modernios karybos esmė.

Tai yra ir operacinis menas, maksimaliai išnaudojant ne tik turimas pajėgas, bet ir galimybes erdvėje bei laike. Ir tik visų šių veiksnių visuma leidžia vykdyti efektyvias manevrines operacijas, pralaužti priešo gynybines linijas ir palaužti jo valią kautis. Ir viso to Ukrainai padaryti kol kas, deja, nepavyksta. Kodėl ir ką tai reiškia kontrpuolimo kontekste?

Ne tik emocijos, bet ir objektyvios priežastys

Iš pirmo žvilgsnio atsakymas yra paprastas ir jį ukrainiečiai kartoja ne vieną mėnesį: trūksta priemonių. Pirmiausiai to, ką dar pačioje karo pradžioje akcentavo Volodymyras Zelenskis – amunicijos. Tada netgi ne taip svarbu buvo ginklai, kurių ukrainiečiai turėjo – pirmosiomis karo dienomis spėjus išvesti didžiąją dalį pajėgų iš nuolatinių dislokacijos vietų ukrainiečiai iš rezervų traukė tiek savos gamybos, tiek sovietinę techniką, ginklus, bet reikėjo amunicijos.

Jos reikia ir toliau, ir dar daugiau, nes plataus masto, didelio intensyvumo ir beveik pusantrų trunkančiame kare šaudmenų sąnaudos yra milžiniškos. Ta tęstinė Vakarų karinė pagalba – tiek ginklais, tiek amunicija, ukrainiečių teigimu, yra nepakankama, dažnai vėluojanti. Karas Ukrainoje ne kartą parodė senai žinomas tiesas, jog poreikiai kare visuomet yra didesni už galimybes.

Visa tai yra žinoma, kartojama ir jau, regis įgriso, tačiau tebėra svarbu: norint sėkmingai vykdyti kontrpuolimą, būtina turėti efektyvių priemonių ir jų gausą – reikia daugiau tankų, pėstininkų kovos mašinų (PKM), transporterių, išminavimo įrangos, parengto personalo, efektyvios artilerijos paramos ir dar daugiau šaudmenų, siekiant palaikyti operacinius poreikius tenkinantį tempą.

O dar reikia ilgesnio nuotolio raketų, naikintuvų F-16, bet klausimai dėl jų perdavimo ukrainiečiams, kaip ir buvo su tankų ir kitos šarvuotosios technikos tiekimu – stringa, vėluoja, apipinami ukrainiečius siutinančiais išvedžiojimais, pasiteisinimais, kurie siutina ne mažiau, nei klausimai, o tai kodėl stringa ukrainiečių kontrpuolimas?

„Mane tai užknisa“, – atvirai yra įvardijęs Ukrainos kariuomenės vadas generolas Valerijus Zalužnas.

Ir nors proveržių esama – tiek klasterinių šaudmenų (angl. cluster munitions, nors VLKK siūlo naudoti iš rusų kalbos išverstą sovietinį terminą „kasetiniai šaudmenys/ bombos“, pastarasis nėra tikslus) tiekimas, tiek galimas raketų ATACMS perdavimas Ukrainai esą gali padėti ukrainiečių kontrpuolimo operacijoje, Kyjivo argumentas yra suprantamas: to reikėjo jau pernai.

Tad dabar Ukrainos kariuomenei tenka verstis su tuo, ką turi – tais keliais šimtais tankų, PKM, artilerijos ir salvinės ugnies sistemomis bei sukauptais šaudmenimis iš lėto slinktis pirmyn – Kaip moderniame Vakarų fronto Pirmojo pasaulinio karo metais pakartojime, po kelis šimtus metrų ar geriausiu atveju po kilometrą į priekį. Kol kas viso to neužtenka, norint pralaužti ne vieną mėnesį rengtas, įtvirtintas rusų gynybos linijas Zaporižės srityje ir išeiti priešui į užnugarį.

Keliasluoksniai minų laukai – esami ir nauji, prieštankinės ginkluotės panaudojimas, efektyvus ir masinis dronų bepiločių orlaivių panaudojimas žvalgybos, tiesioginių atakų operacijoms, sąveika

su pėstininkais ir rusų artilerija riboja ukrainiečių veiksmų laisvę fronto linijoje.

Tai nėra gynyba miestuose ar miškingose vietovėse, ką ukrainiečiai galėjo efektyviai daryti pernai pavasarį, daužydami nepridengtas rusų šarvuotąsias kolonas, tai nėra ir puolimas prieš pavargusias, nusilpusias, didelių nuostolių patyrusias, HIMARS smūgiais aptalžytas rusų pajėgas, išsklaidytas plačiame Charkivo fronte, kurį pernai ukrainiečiai sėkmingai pralaužė prie Balaklijos.

Tai yra Charkivo kontrpuolimo pamokų pritaikymas: pernai vasarą rusai nesitikėjo kontrpuolimo, neminavo kelių, laukų taip gausiai, nerengė tinkamų gynybos linijų, o dabar matomos išmoktos rusų pamokos: minų naudojama daugiau, nei numato rusiška doktrina, vadovavimas ir kontrolė rusų daliniuose tapo efektyvesnis.

Tad vietoje silpnų gynybos linijų pernai prie Charkivo, dabar ukrainiečių Zaporižės srityje laukia užminuotas ir koncentruotas įtvirtinimų ruožas atviroje plynėje, kurią sektoriais kerta medžių ir kitos augmenijos dengiami ruožai, dažniausiai įtvirtinti, su užminuotomis prieigomis.

Jei pasiseka – užimi vieną ruožą, o jei toliau sekasi – atmuši rusų kontrataką ir kartoji viską iš naujo. Bet gali ir nepasisekti, nes dalis apkasų tyčia palikti tušti arba užminuoti. Tai neretai yra ir artilerijos spąstai. Tad kaip tokią gynybą bando įveikti ukrainiečiai?

Ko trūksta labiau už ginklus ir šaudmenis

„Tai iš esmės yra pėstininkų kova – skyriaus, būrio ir kuopos lygio, remiama artilerijos. Pasekmių yra kelios. Pirmiausiai tai, kad pažanga matuojama metrais, o ne kilometrais dėl riboto mobilumo.

Antra, mechanizuoti daliniai naudojami retai dėl manevro įgalintojų. Trūksta pakankamai išminavimo įrangos, oro gynybos, prieštankinių priemonių ir pan.“, – rašė Ukrainoje su nedidele grupe ekspertų apsilankęs Franzas-Stefanas Gady, kuris yra Tarptautinių saugumo studijų instituto konsultuojantis analitikas.

New🧵: @konrad_muzyka , @RALee85 , @KofmanMichael,& I spent some time this month visiting the frontlines in Ukraine to gain new insights into the ongoing counteroffensive & the war overall. Here are some general observations. pic.twitter.com/yWzq14Zh9x