Kodėl Lietuvos kaimynė kelia sąmyšį dėl branduolinių ginklų: užkulisiuose aiškėja tikrieji motyvai

Reaguodama į Rusijos branduolinių ginklų dislokavimą Baltarusijos teritorijoje, Lenkija kreipiasi į NATO, prašydama leisti dalyvauti branduolinio dalijimosi programoje ir nori, kad sprendimai būtų priimami greitai.

Tai Briuselyje pareiškęs Lenkijos vyriausybės vadovas Mateuszas Morawieckis leido suprasti, kad tai neva yra jo šalies reakcija į Rusijos viešą sprendimą dislokuoti taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje.

„Mes nenorime sėdėti sudėję rankas, kai Putinas eskaluoja įvairius grasinimus“, – pridūrė Lenkijos Vyriausybės vadovas. Toks atviras jo išstojimas sulaukė nevienareikšmiškų reakcijų. Juk, viena vertus, Lenkija tikrai nesėdi sudėjusi rankų – įspūdinga šalies ginkluotųjų pajėgų modernizavimo kampanija įgauna pagreitį: lenkai sulaukia naujų ginkluotės partijų iš JAV, Pietų Korėjos, o per dešimtmetį Lenkija turi ambicijų tapti galingiausia konvencine karine galia Europoje.

Bet to, regis, negana, būtent todėl Varšuva jau kurį laiką siunčia signalus, kad jai reikia ir branduolinės ginkluotės. Tačiau ne visai aiškiai suformuluota, neretai skirtinga lenkų pareigūnų retorika išduoda, kad šį klausimą Lenkija kelia vadovaudamasi ne tiek karine logika, racionaliais paskaičiavimais ar geopolitine realybe, kiek politiniu oportunizmu.

Glumina skirtingos norų interpretacijos

Dar 2015 m. gruodžio mėnesį tuometis Lenkijos gynybos viceministras, o šiuo metu Lenkijos ambasadorius NATO Tomaszas Szatkowskis viešai ėmė svarstyti branduolinių ginklų Lenkijoje tikimybę.

Toks ne itin atsargus atvirta antikremline pozicija garsėjančio politiko pareiškimas tada sukėlė tam tikrą sąmyšį. Nors kalbos apie galimą Lenkijos dalyvavimą NATO branduolinio ginklo dalijimosi programoje sklandė jau daugiau nei metus, lenkų pareigūnai atsisakydavo komentuoti šį itin jautrų klausimą. Lenkija yra pasirašiusi tarptautinę sutartį dėl branduolinių ginklų neplatinimo, o iki 2010 net nenorėjo nieko girdėti apie branduolinius ginklus savo šalies teritorijoje.

Gynybos ministerija savo tinklalapyje greitai išplatino paneigimą, kad tokios diskusijos iš viso vyksta. Ir patikslino, kad nekalbama net apie NATO branduolinio ginklo dalijimosi programą.

Tačiau pernai spalį Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda, kalbėdamas apie grėsmes iš Rusijos pusės, ir tarsi netyčia paklaustas, ar nevertėtų Lenkijai pagalvoti apie branduolinį skėtį, ėmė atvirai pozityviai kalbėti apie minėtą programą.

„Apsimetinėjimas, kad nėra problemos nieko nepakeis. Problema ta, kad mes neturime branduolinių ginklų. Ir nėra jokių indikacijų, kad artimiausioje ateityje Lenkija jų turės. Tačiau visuomet išlieka galimybė dalyvauti branduolinio ginklo dalijimosi programoje. Mes kalbėjome su amerikiečių lyderiais apie tai, ar JAV svarstytų tokią galimybę. Tema yra atvira. Manau, jie į tai pažiūrės kitaip, po to, kas vyksta Ukrainoje. Negaliu to atmesti“, – pareiškė Lenkijos prezidentas.

Vien tokie jo žodžiai šalyje sukėlė diskusijų bangą, o „Gazeta Polska“ savo viršelį dramatiškai papuošė JAV branduolinius ginklus gabenti galinčia tarpžemynine raketa su A. Dudos atvaizdu ir citata: „tema yra atvira“.



Įdomu tai, kad interviu A. Duda pabrėžė, jog bent jau kol kas Lenkijos teritorijoje nebus branduolinių ginklų, kurie būtų pavaldūs Varšuvai ir jos sprendimams. Tačiau perklaustas jis patikino, kad patys branduoliniai ginklai Lenkijos teritorijoje bus – bent jau to siekiama. Taip pirmą kartą oficialiai pripažinta, kad Lenkija siekia prisijungti prie branduolinio dalijimosi programos.

A. Morawieckio pareiškimuose jau galima išskaityti siekį pačioje Lenkijoje įkurdinti branduolinius ginklus, tačiau painiavos įnešė Lenkijos nacionalinio saugumo biuro vadovo Jaceko Siewieros balandžio mėnesio interviu Vokietijos žiniasklaidai, kuriai jis pareiškė, kad dalyvavimas NATO branduolinio ginklo programoje nereiškia būtinybės dislokuoti pačių branduolinių ginklų Lenkijoje teritorijoje. Esą užtektų išplėsti bendradarbiavimą NATO branduolinio atgrasymo srityje ir „prisiimti tam tikrų įsipareigojimų“.

Toks sąmyšis ir skirtingų interpretacijų kratinys sukėlė nemenką susidomėjimą pačia branduolinio ginklo dalijimosi programa, mat ne visi supranta, kas tai yra ir kaip ji veikia.

Kaip veikia dalijimasis branduoliniais ginklais?

NATO branduolinio dalijimosi programa dar Šaltojo karo laikais po to, kai JAV Europoje nuo 1954-ųjų dislokavo pirmuosius branduolinius ginklus ir netgi turėjo planą pasidalinti su Aljanso narėmis. Priežastis buvo paprasta: tuomet buvo aišku, kad Sovietų sąjunga turi konvencinį pranašumą prieš Europos valstybes – NATO nares, tad vienintelis būdas atgrasyti Maskva nuo žygio į Vakarus buvo branduolinių ginklų panaudojimo grėsmė.

Viena vertus tai buvo politinis, bet kartu ir karinis dėmuo: NATO įsipareigojo ginti savo nares visomis priemonėmis, įskaitant branduolinius ginklus – realaus karo su Sovietų sąjunga atveju, jei nebūtų pavykę sustabdyti sovietų puolimo konvencinėmis priemonėmis, planuota, kad jau antrą ar trečią mūšių savaitę Aljansas panaudotų branduolinius ginklus. Viskas paremta būtent tokia grėsme.

O tam, kad ji būtų patikima, reikėjo ne tik pačių amerikiečių branduolinių ginklų, kurių Europoje vienu metu buvo per 7 tūkst., bet ir saugyklų, panaudojimo priemonių – nuo bombų, jas gabenančių bombonešių iki raketų. Dar daugiau, siekiant padidinti šių ginklų efektyvumą ir suteikti jiems NATO statusą, sukurta pati branduolinio dalijimosi programa.

Joje dalyvavo JAV, Vokietija, Belgija, Nyderlandai, Turkija, Italija, Kanada ir Graikija. Pastarosios dvi šalys iš programos pasitraukė 1984 bei 2001 metais. O Turkija po kivirčų su JAV nebeturi galimybių vadintis realia programos dalyve.

