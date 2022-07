Kodėl dalis valdančiųjų kelia skandalą dėl Kaliningrado: kolegos turi keletą versijų

Seimo pirmininkė, Liberalų sąjūdžio partijos vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen, penktadienį žurnalistams komentuodama partijos kolegų poziciją, teigė, jog tai yra individualių politikų individualiai išsakyta nuomonė.

„Ne, netrukdo“, – į klausimą, ar tai netrukdo vienybei, trumpai atsakė ji.

Konservatorių lyderis, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis penktadienį nenorėjo komentuoti dviejų liberalų pasisakymų apie Kaliningrado tranzitą.

Jis pabrėžė, kad šioje vietoje svarbus teisės viršenybės principas, esą EK turėjo teisę patikslinti išaiškinimą, ji tą ir padarė.

„Jei valstybė tai daro tik politiniu požiūriu, kitaip tariant, kai man patinka arba nepatinka tai, kas parašyta EK, reikia suprasti, kad tai yra labai prastas precedentas (...) Jeigu mes pereiname į politinį sankcijų vertinimo lauką, kuomet, kaip jūs sakote, tai yra politinis klausimas, tada mes prisiimame atsakomybę sankcijas aiškinti, kaip mums patogu. Supraskime, ką jūs siūlote atidaryti, kokią Pandoros skrynią. Toje skrynioje yra kiekviena valstybė, kuriai, galbūt, nepatinka sankcijos“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Lydeka: tai – jų asmeninė nuomonė

Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Arminas Lydeka penktadienį Delfi sakė nemanantis, kad P. Auštrevičiaus ir R. Lopatos kolegoms valdantiesiems reiškiama kritika galėtų išklibinti koaliciją, kuri, jo žodžiais, sėkmingai dirba ir sėkmingai dirbs.

„O tai, kad yra įvairių politikų visose koalicijos partijose su įvairia nuomone, yra demokratinės visuomenės požymiai ir dėl to nereikėtų stebėtis. Kitokią, nei partijos vadovybės, nuomonę yra išsakę konservatorių frakcijos nariai Audronius Ažubalis, Žygimantas Pavilionis. Nenuostabu, kad ir pora liberalų yra išsakę kitokią nuomonę“, – teigė pašnekovas.

Parlamentaras pabrėžė, jog nei frakcija, nei Liberalų sąjūdžio partija sankcionuotų prekių tranzito į Kaliningradą klausimo nesvarstė.

„Akivaizdu, kad P. Auštrevičiaus ir R. Lopatos nuomonė yra tik jų asmeninė nuomonė, tai nėra partijos nuomonė“, – pabrėžė jis.

Iš Europos Komisijos gaires kritikuojančių politikų pasisakymų būtų galima suprasti, jog situaciją dar galima būtų pakreipti kita linkme, tačiau A. Lydeka sutinka, jog iš tiesų nieko pakeisti negalima.

„Jei kolegos turi nors kokį, nors patį mažiausią pasiūlymą, tai gali jį pateikti“, – kalbėjo jis.

Liberalų sąjūdžio atstovas spėjo, kad kolegų kritiką galėjo lemti tai, jog jie nėra susipažinę su visa informacija.

„Dirbant tam tikruose Seimo komitetuose yra galimybė gauti įvairią užslaptintą informaciją, kurią parengė Valstybės saugumo departamentas, žvalgyba, tad be abejo, kai turi daugiau informacijos, gali pakankamai aiškiai daryti išvadas, kad jokios krizės, tragedijos neįvyko. Lietuvos, kaip valstybės, šioje situacijoje nei mažiausios kaltės nėra. Ir tuomet kodėl būtent tokius sprendimus priėmė Europos Komisija – kas darė įtaką tokių sprendimų priėmimui?“, – kalbėjo pašnekovas.

Jis pridūrė suprantantis, kad P. Auštrevičius dirbdamas Europos Parlamente esą neturi galimybės susipažinti su visa informacija, „yra pakankamai atitolęs nuo tų reikalų“.

„Gaila, kad ir kolega R. Lopata nepasivargino taip pat susipažinti su visa įslaptinta informacija“, – teigė parlamentaras.

Laisvės partijos atstovas: kviečiu kritikuojančius kolegas bandyti sprendimą pakeisti

Kitų valdančioje koalicijoje esančių liberalų – Laisvės partijos – frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas Delfi paaiškino jo atstovaujamos partijos poziciją, kurioje akcentavo, kad EK gairės nėra tik biurokratinis ar teisinis išaiškinimas.

„Iš to, kiek sekiau spaudą vakar, JAV Valstybės departamento greitas šio išaiškinimo pasveikinimas išduoda, kad tai yra vis tik politinio ir ne tik Europos, bet ir politinės transatlantinės pozicijos išdava, kas, man atrodo, tada padiktuoja tam tikrus dalykus, kaip Lietuva turi į tai reaguoti“, – sakė V. Mitalas.

Esminis klausimas, į kurį dabar reikia akcentuotis, jo vertinimu, yra tai, kad daugiau tokių netikėtumų nebūtų ir Lietuva dėl to padarytų viską.

„Dabartinis išaiškinimas apima tik labai nedidelę tranzito dalį ir ji vis tiek lieka žymiai griežtesniame režime nei buvo prieš karą dėl visų kvotų ir panašiai, bet svarbu padaryti viską, kad daugiau kažkokie papildomi lengvatiniai išaiškinimai nepasipiltų kaip iš gausybės rago EK pastatuose“, – sakė parlamentaras.

V. Mitalas pakomentavo ir kelių kolegų iš Liberalų sąjūdžio kritiką.

„Jei Liberalų sąjūdis mano, kad jie turi pakankamai tvirtybės savyje nuvažiuoti į Vašingtoną ar Berlyną ir padaryti taip, kad tie politiniai vėjai keistųsi, kviečiu juos tai padaryti. Puiki yra galimybė savo profesionalumą parodyti praktikoje“, – sakė Seimo narys.

„Tuo labiau, jei P. Auštrevičius yra užkietėjęs federalistas, tai jis tikrai turėtų EK pažinoti žmonių, kurie gal tą išaiškinimą dar sugebėtų atsukti atgal. Čia šiek tiek ironizuoju, bet, jei sekant ta mintį, ir, kiek aš suprantu, ta mintis yra teisinga, kad tai nėra vien tik biurokratinis ar teisinis dokumentas – tai politinio konsensuso išdava, – tai tą politinę mintį ir reikia pakeisti, kad daugiau tokie dokumentai neišeitų. Kviečiu kolegas tą daryti“, – pridūrė Laisvės partijos frakcijos seniūnas.

URM sveikino ir džiaugėsi

Pasirodžius EK išaiškinimui, URM išplatintame pranešime spaudai pabrėžė, kad Lietuva toliau palaiko sankcijų Rusijai plėtros politiką.

„Sveikiname EK paskelbtą visišką draudimą tranzitu per ES gabenti karinės, dvigubos paskirties prekes bei technologijas. Lietuva teigiamai vertina EK išaiškinimu įvedamus tranzito per ES apimčių apribojimus pagal paskutinių trijų metų istorinius vidurkius, kurie turi atspindėti tik būtinųjų prekių tikrąjį poreikį, taip pat būtinumą sustiprinti tokio tranzito kontrolę.

Visada pasisakėme, kad negali būti sukurta jokių specialiųjų išimčių bei skirtingų ES valstybių narių teritorijų traktavimo bei tokio įspūdžio, todėl teigiamai vertiname tai, kad šiuo visoms ES valstybės narėms galiojančiu aiškinimu toks precedentas nėra sukuriamas“, – trečiadienį skelbė ministerija.

Pranešime buvo pabrėžiama, kad Lietuva negali ignoruoti „strateginių Lietuvos užsienio ir saugumo politikos partnerių bei EK pozicijų bei vertinimų.“

„Aiškiai suprasdama, kad vienas iš Kremliaus režimo tikslų yra skaldyti transatlantinę vienybę, siekti sukelti nepasitikėjimą ir supriešinti sąjungininkus tarpusavyje, Lietuva ir toliau liks ištikima transatlantinei partnerystei ir laikysis vieningos bei koordinuotos ES sankcijų politikos.

Lietuva supranta, kad paskelbtos naujos ES sankcijų gairės gali sukurti nepagrįstą įspūdį, kad transatlantinė bendruomenė švelnina savo poziciją bei sankcijų politiką Rusijos atžvilgiu. Lietuva ir toliau pasisako už kuo griežtesnius ir platesnius ES sankcijų taikymo modalumus.

Pateiktas EK išaiškinimas aiškiai nurodo, kad valstybės narės turi teisinę pareigą užtikrinti, kad ES sankcijos nebūtų apeinamos. Todėl Lietuva efektyviai užtikrins sankcijų taikymą, atidžiai stebėdama, principingai vertindama ir efektyviai tikrindama, ar Rusija nebando piktnaudžiauti tranzito galimybėmis. Nustačius tokius atvejus ar atsižvelgdama į nacionalinio saugumo interesus, Lietuva pasilieka teisę vienašališkai užkardyti tokius bandymus“, – rašė URM.

Viešai atnaujintas Komisijos gaires pozityviai įvertino Jungtinių Valstijų Valstybės departamento atstovas spaudai Ned Price.

„Vertiname nuolatinį bendradarbiavimą su sąjungininkais ir partneriais imantis priemonių prieš Rusiją dėl jos neišprovokuoto karo Ukrainoje. Sveikiname ES pranešimą, kaip valstybės narės įgyvendins šias priemones Kaliningrado atžvilgiu“, – buvo rašoma jo tviteryje, o šiuo įrašu pasidalino ir JAV ambasada Vilniuje.

