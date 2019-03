VILNIUS Perrinkimo siekiantis Remigijus Šimašius ir grįžti į mero postą siekiantis Artūras Zuokas negavo mažiau balsų surinkusių partijų ar judėjimų oficialios paramos. R. Šimašiaus komitetas užsitikrino 17 narių 51 vietos taryboje, A. Zuoko sąrašas gavo dešimt mandatų. Vieną vietą savivaldybės taryboje užima meras. Abu kandidatai kol kas tvirtina dėl darbo koalicijoje nesiderantys su niekuo. Trečią didžiausią frakciją su devyniais nariais sudarys konservatoriai, mažesnes frakcijas turės Lenkų rinkimų akcija, Darbo partija bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Konservatoriai ir „darbiečiai“ sako, kad dėl darbo koalicijoje derėsis su kandidatu, kuris laimės rinkimus. Susiję straipsniai: Trečiadienį rinkėjai galės iš anksto atiduoti savo balsus už vietinę valdžią Savivaldos rinkimų „viščiukai“ – suskaičiuoti: nuo nepajudinamų kėdžių iki stebinančių rinkėjų pasirinkimų KAUNAS Pirmajame ture meru perrinkto Visvaldo Matijošaičio rinkimų komitetas turės 33 vietas savivaldybės taryboje iš 41. Likusias aštuonias vietas iškovojo opozicijoje dirbsiantys konservatoriai. KLAIPĖDA Perrinkimo meru antrajame ture siekiantis meras Vytautas Grubliauskas sutarė su konservatoriais dėl paramos ir galimo darbo valdančiojoje koalicijoje. Jeigu V. Grubliauskas būtų išrinktas, tokia koalicija savivaldybės taryboje turėtų 15 vietų iš 31. To nepakaktų užsitikrinti daugumai, tačiau V. Grubliauskas dėl koalicijos su kitomis politinėmis jėgomis kol kas nesidera. Į antrąjį turą patekęs Klaipėdos uosto vadovas Arvydas Vaitkus paramos nesulaukė ir teigia dėl koalicijos kol kas nesiderėjęs nė su viena politine jėga. Jį iškėlusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga taryboje gavo septynias vietas. Į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą taip pat pateko Liberalų sąjūdžio, Lietuvos Centro partijos ir komiteto „Titov ir teisingumas“ atstovai. ŠIAULIAI Pirmajame ture meru perrinkto Artūro Visocko komitetas gavo daugumą taryboje su 16 narių iš 31, tačiau į valdančiąją koaliciją žada kviesti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, iškovojusią tris mandatus. Į savivaldybės tarybą taip pat pateko konservatoriai, komitetas „Valerijaus Simulik judėjimas „Už Šiaulius“, socialdemokratai, Darbo partijos ir Liberalų sąjūdžio atstovai. PANEVĖŽYS Panevėžyje antrajame ture susirungs korupcijos įtarimų sulaukęs dabartinis meras Rytis Račkauskas ir parlamentaras Povilas Urbšys. Mero komitetas pirmajame ture užsitikrino aštuonis mandatus 27-ių vietų taryboje, P. Urbšio – keturis. P. Urbšį remia penkis mandatus taryboje iškovoję konservatoriai ir socialdemokratai su dviem mandatais. Tuo metu paramą R. Račkauskui pareiškė trys mandatus gavę vietos „valstiečiai“, nors partijos lyderis Ramūnas Karbauskis viešai pasakė, jog Panevėžyje nieko neremia. Nepaisant paramos, nė vienas iš kandidatų taryboje neturėtų aiškios daugumos, tad „auksinius balsus“ sudarant koaliciją turėtų neutralios pozicijos kol kas besilaikantys po du mandatus užsitikrinę Liberalų sąjūdžio bei Lietuvos žaliųjų partijos atstovai. ALYTUS Alytaus meru siekiantis tapti socialdemokratas Nerijus Cesiulis antrajame ture sulaukė konservatorių, „valstiečių“, Liberalų sąjūdžio ir komiteto „Alytaus piliečiai“ paramos. Visos N. Cesiulį palaikančios politinės jėgos kartu su jį iškėlusiais socialdemokratais taryboje užsitikrino 16 mandatų iš 27-ių. Komiteto „Už Alytų“ keliamas kandidatas Gediminas Daukšys kol kas paramos negavo, bet jam tapus meru žada suformuoti 20 tarybos narių valdančiąją koaliciją. MARIJAMPOLĖ Į antrą mero rinkimų turą patekęs socialdemokratas Povilas Isoda sutarė dėl darbo koalicijoje su vieną mandatą savivaldybės taryboje iškovojusia Darbo partija. Jeigu jis būtų išrinktas, tokia koalicija taryboje turėtų 14 vietų iš 27. Socialdemokrato varžovas „valstietis“ Kęstutis Mažeika palaikymo iš kitų partijų nesulaukė. Viešai paramos nė vi

