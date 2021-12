Už projektą balsavo 64 parlamentarai, prieš – 59, o susilaikė 9 Seimo nariai. Visgi vėliau projektas gali grįžti į Seimo salę, nes antru balsavimu buvo nuspręsta grąžinti jį iniciatoriams tobulinti.

Regionų frakcijos atstovas Remigijus Žemaitaitis ragino kolegas nepritarti tokiam projektui.

„Keista, kada reikia išsaugoti valdančiąją daugumą ir vienos valdančiosios daugumos atstovų nepraeina kažkuris įstatymo projektas, o kai nepraeina, sako, kad keiskim Statutą ir nebelaikykim 6 mėnesių termino. Dar keistesnis dalykas, kad šiandien Statutas yra keičiamas ne todėl, kad yra nepapratsoji padėtis, kad turime konfliktą su Baltarusija, kad turime konfliktą su Kinija, su Rusija, bet todėl, kad mes turime ir bandoma prastumti vieną įstatymą: narkotinių ir psichotropinių medžiagų dekriminalizavimo įstatymą“, – piktinosi R. Žemaitaitis.

Jo teigimu, taip siunčiama žinia visuomenei, kad parlamentarams negalioja teisės viršenybės principas.

„Tai yra elementarus vienos koalicijos partnerių rankų laužymas kitiems“, – tvirtino politikas.

Jam antrino ir kitas opozicijai priklausantis Seimo narys Mindaugas Puidokas, kuris taip pat akcentavo, kad tokios pataisos būtų naudingos tik Laisvės partijai.

„Projektas nelogiškas, nereikalingas ir nei vienai kadencijai Seime per nepriklausomybės trisdešimtmetį to nereikėjo. Vadinasi, tikrai galima gyventi be to. Tam, kad surinktumėt reikiamą daugumą savo siūlymams, reikia juos parengti taip kokybiškai, kad būtų pakankamas Seimo narių skaičius, juos palaikančių. Dabar to nėra ir tai nebuvo padaryta, vadinasi, norima eiti aplinkiniu, ultimatumų keliu, sukuriant nepelnytas išimtis“, – pastebėjo parlamentaras.

Visgi TS-LKD frakcijos narys Justas Džiugelis teigė nesuprantantis tokio pasipiktinimo, nes pokyčiai, kaip akcentavo Seimo narys, bus naudingi ir pačiai opozicijai.

„Šią kandenciją mes valdžioj, kitą kadenciją jūs būsite valdžioj. Nereikės laukti taip pat kažkokių pusės metų termino ir galėsite nenumaldomai teikti visus projektus, kada ir kaip norite“, – teigė J. Džiugelis.

Kaip Delfi po balsavimo Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas, toks projektas jiems nebūtų dovana.

„Tokį statuto projektą inicijavo kolegos konservatoriai, jam mes pritarėm, bet nemanom, kad tai yra esmė. Jei jau kalbam apie dovanas Laisvės partijai ar jos rinkėjams, tai didžiausia dovana būtų ne Statuto pakeitimai, o ryžtingi Seimo sprendimai, užtikrinantys žmogaus teisių apsaugą“, – teigė V. Mitalas.

Pasiūlė keisti Seimo Statutą

Konservatorių frakcijai priklausančio Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Stasio Šedbaro įstatymo projekto pasiūlymas leistų nesilaikyti dabar galiojančios Seimo Statuto normos, kai atmetus Seime įstatymo projektą, pakartotinai teikti jį Seime galima tik praėjus ne mažesniam nei pusės metų laikotarpiui nuo jo atmetimo.

S. Šedbaras siūlo tokiai sąlygai taikyti išlygą ir leisti, kad įstatymo projektas pakartotinai būtų teikiamas nelaukiant šešių mėnesių termino tuo atveju, „kai Seimas, vadovaudamasis šio statuto 159 straipsnio 3 dalimi, paveda pagrindiniam komitetui parengti naują projektą.“