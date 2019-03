Antradienį meras ir jo komanda susitiko su dabartiniais koalicijos partneriais Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA–KŠS) ir Rusų aljanso atstovais, iškovojusiais šešis mandatus. Taip pat – su opozicijoje pastaruoju metu buvusiais konservatoriais, turėsiančiais devynis tarybos narius. Be to, kalbėtasi su naujai į tarybą patekusiais „valstiečių“ ir Darbo partijos atstovais, atitinkamai turėsiančiais penkis ir tris politikus taryboje. Derybose nedalyvauja antra po 18 mandatų turinčios R. Šimašiaus komandos likusi Artūro Zuoko koalicija „Laimingas Vilnius“, kuriai sostinėje atstovaus dešimt politikų. Konservatoriams svarbi energetika, sveikata, LLRA – švietimas Konservatorių sąrašo Vilniuje lyderis Valdas Benkunskas sako, kad pirmadienį su mero komanda kalbėta bendresnėmis temomis ir gilesnių derybų tikimasi kitą savaitę. Anot jo, frakcijai „nėra nesvarbių sričių“, tačiau prioritetai galėtų būti energetika, sveikatos ir sveikos gyvensenos sritys. Susiję straipsniai: Kol politikai švenčia, jiems reikėtų ruoštis nemaloniems siurprizams Vilniuje pradedamos derybos dėl valdančiosios koalicijos „Bet jų tikrai dar šiandien neapibrėžėme taip, kad galėtumėme sakyti, jog pateikėme savo norus koalicijoje. Labiausiai rinkimuose akcentavome energetikos sritį, kurią kuravau asmeniškai pats, ir sveiko miesto koncepciją, ją apima sportavimas, sveikos gyvensenos švietimas, gydomoji dalis, parkai, dviračių takai“, – kalbėjo jis. Konservatoriai iš valdančiosios koalicijos sostinėje po nesutarimų pasitraukė prieš pusantrų metų, V. Benkunskas iki tol buvo vicemeras, atsakingas už sostinės švietimą, energetiką. Aplinkos ir energetikos komitetas taip pat priklausė konservatoriams. „Pakalbėjome bendrai. Yra dar visas mėnuo, reikia dėliotis, kol kas – jokių aiškumų. Šiandien nebuvo kalbos apie postus. Aišku tai turi vykti lygiagrečiai – tiek su darbais, tiek su politine atsakomybe. Tai bus kitą savaitę“, – BNS sakė Vilniaus vicemerė, LLRA atstovė Edita Tamošiūnaitė. Ji patvirtino, kad frakcija tikisi ir toliau tęsti darbus švietimo srityje. „Manau, kad mums šią sritį kuruoti sekėsi tikrai gerai, per tuos pusantrų metų pokyčiai švietime yra gana aiškūs, ryškūs geryn“, – sakė ji. E. Tamošiūnaitė šiuo metu eina vicemerės, atsakingos už švietimą, pareigas, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pavaduotojas yra frakcijos narys Zbignievas Maciejevskis, LLRA–KŠS atstovė Alina Kovalevskaja vadovauja Švietimo Švietimo, kultūros ir sporto departamentui administracijoje. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Vilniaus skyriaus pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad pirmajame pokalbyje antradienį pakartoti partijos prioritetai – dėmesys sostinės gyvenamiesiems rajonams, sodininkų bendrijoms, vaikų užimtumui, taip pat susisiekimui. „Tai – keturi kertiniai dalykai, apie kuriuos mes kalbame. O (dėl postų – BNS) reikia kalbėtis, kas iš ko klijuojasi. Darbai eina priekyje“, – tikino jis. V. Sinkevičius sako, kad Vilniaus „valstiečiai“ atviri pokalbiams dėl plačios koalicijos su centrinės partijos valdžios kritikuojamais konservatoriais ir apsispręsti dėl galutinės koalicijos sudėties palieka merui R. Šimašiui. V. Uspaskichas svarbių postų nesitiki Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas taip pat sako, kad konkrečias konsultacijas pradės kitą savaitę. „Pats dabar esu ne Lietuvoje, grįšiu savaitgalį, tada gal susitiksime. Pagal tai, kiek turime žmonių, per daug į kažką pretenduoti negalime, bet mums apskritai neverta lįsti prie kažkokių sisteminių dalykų valdymo“, – svarstė jis. R. Šimašius apie derybų dėl koalicijos eigą žada pasisakyti trečiadienį, BNS sakė jo atstovas spaudai Aleksandras Zubriakovas. Mero rinkimus laimėjęs ir didžiausią frakciją sostinės taryboje turėsiantis R. Šimašius derybas žada vykdyti su visomis politinėmis jėgomis, išskyrus A. Zuoko komanda. Jei susitarti pavyktų, valdančiąją koaliciją sudarytų 41 iš 51 tarybos narių. R. Šimašius rinkimuose dalyvavo su visuomeniniu rinkimų komitetu „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“. Iš Liberalų sąjūdžio jis pasitraukė 2018-ųjų pabaigoje.

