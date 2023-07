„Kas svarbaus vyko Vilniuje dėl Ukrainos, su kokiomis pergalėmis ir gal nuoskaudomis V. Zelenskis iš Vilniaus grįžta namo?“ – feisbuke ketvirtadienį klausia A. Januška.

Jis pateikia optimistinį ir neoptimistinį – „kritiškai realistinį“ požiūrius į ką tik pasibaigusio NATO viršūnių susitikimo Vilniuje rezultatus.

Optimistinis

V. Zelenskis ir Ukraina išlaikė „žvaigždės“ statusą, vėl susitiko su pasaulio lyderiais, pasaulio spauda plačiai nagrinėjo Ukrainos karo ir paramos temas.

Nors pakvietimo į NATO negavo, tačiau durys nebuvo uždarytos ir teoriškai ateityje NATO narystė įmanoma.

V. Zelenskis gavo eilinę porciją pažadų ir įsipareigojimų dėl ginkluotės ir amunicijos tiekimo dvišaliu pagrindu (jau virš 160 milijardų bendros paramos nuo karo pradžios).

Įvyko pirmoji Ukrainos–NATO taryba, o tai didina politinį bei karinį Ukrainos bendradarbiavimą su NATO.

Izraelio modelis pradedamas įgyvendinti. Su G-7 lyderiais paskelbė pareiškimą dėl savo įsipareigojimo reformoms, už ką iš G-7 šalių gavo pareiškimą dėl ilgalaikės Ukrainos ekonominės ir karinės saugumo paramos įsipareigojimo – žemė, oras, jūra, žvalgyba – po karo.

„Tai reiškia, kad po karo svarbiausios demokratijos pasižada padėti atkurti Ukrainos ekonomiką, karines pajėgas, jog ateityje galimai atgrasytų Rusiją. Šis dokumentas teoriškai turi garantuoti paramos tęstinumą besikeičiant vyriausybėms (ypač JAV), dėl to jis iš esmės ir buvo sumanytas“, – rašo A. Januška.

Volodymyras Zelenskis © dpa / Scanpix

Maždaug tai, ką J. Bidenas vadino Izraelio tipo garantijomis (Izraelis iš JAV kasmet gauna paramos maždaug po 3,8 milijardo). Tai atveria kelią Ukrainai deryboms su atskiromis G-7 šalimis dėl dvišalės pagalbos turinio, kiekio ir laiko. Kitos šalys irgi gali prisijungti, pvz., Lietuva.

Panaikinta narystės veiksmų plano būtinybė Ukrainai, tuo pripažįstant jos potencialų pasiruošimą.

G-7 šalys įsipareigojo nubausti Rusijos atsakingus už karą asmenis, nubausti Rusiją finansiškai, stiprinti sankcijas

Neoptimistinis

NATO rezoliucijos svarstymas be V. Zelenskio neatitinka deklaruotos NATO–Ukrainos tarybos dvasios. Kai kas norėjo nubausti Ukrainą ir V. Zelenskį už per kietą poziciją, o Lietuva, kaip šeimininkė, nepareikalavo išklausyti Ukrainos prezidento.

NATO nepakvietė Ukrainos į Aljansą, net nesuteikė jokios konkretesnės perspektyvos ateičiai.

NATO pagrindinės „dogmos“ – NATO nekariauja su Rusija ir į NATO nepriimamos nestabilios bei teritorijos nekontroliuojančios šalys – išliko nediskutuotos, nepajudinamai geležinės.

„Tai reiškia, kad anksčiausiai įmanoma NATO narystė – po karo. Kadangi neaišku, kas yra „po karo“, deja, išlieka galimybė Rusijai būti agresyviai, žudyti, neiti į taikos derybas, neatiduoti teritorijų“, – pabrėžia diplomatas.

Kaip priedas V. Zelenskiui Vilniuje dar buvo suformuluotos papildomos „dogmos“ (ar buvusių platesnės interpretacijos). Anot A. Januškos, simboliška, kad tai buvo Vilniuje ir NATO viršūnių susitikimo ar pasiruošimo jam metu. Viena jų anksčiau gąsdino Rusija, dabar suformulavo Lietuvos prezidentas ir kai kas palaikė – Ukrainos pakvietimas sukeltų Trečiąjį pasaulinį karą (tai yra NATO sukeltų, ne Rusija). Ir kita – Ukrainos pakvietimas nesustabdytų Rusijos agresijos, o įtrauktų NATO į konfliktą.

„Taigi, Ukrainai kelias į narystę iki karo pabaigos pasunkėjo arba pasidarė nebeįmanomas“, – daro išvadą jis.

Joe Bidenas ir Volodymyras Zelenskis © ELTA / Julius Kalinskas

Kad V. Zelenskiui ir kovojančiai Ukrainai iš viso nebūtų lengva, J. Bidenas tiesiai šviesiai paskelbė, kad Ukraina yra nepasiruošusi narystei, jai teks padirbėti demokratizacijos, reformų, karinio suderinamumo kelyje. Kova už Europos laisvę nesiskaito. Dar viena „dogma“ – Ukraina nepasiruošusi.

„Kas liūdniausia, niekas tam viešai nepasipriešino, neargumentavo, net Lietuva. Viskas teisinga, matyt. Taigi, svarsčių ant V. Zelenskio ir Ukrainos kojų pakeliui į NATO padaugėjo. Norit į NATO – imkit papildomų sąlygų, pasakė draugai“, – rašo signataras.

„Mes ne „Amazon“ parduotuvė“, – pasakė JK gynybos sekretorius B. Wallace'as, atsakydamas į V. Zelenskio prašymą dėl toliašaudžių ginklų ATACMS. Tai reiškia, kad tabu tam tikriems Ukrainai ypač reikalingiems ginklams išlieka, ir „ne“ kartais jau atsakoma (išsprūsta) gana grubia kalba.

Ukraina turi būti labiau dėkinga, sako ir B.Wallace'as, ir JAV nacionalinio saugumo patarėjas J. Sullivanas.

„Ukrainos prezidentas sureagavo sumišęs, ar jis turįs kiekvieną rytą dėkoti. Bet niekur nesidėsi. Teko dėkoti kiekviena proga. Tai reiškia, kad toliau vyksta naratyvo apie dosnius Vakarus ir ne visada pakankamai mandagius ir dėkingus ukrainiečius kūrimas. Ir niekas tam nepasipriešino, nerado progos viešai iš aukštų tribūnų pasakyti, net Lietuva, kaip šeimininkė, kad tai mes turime kiekvieną rytą dėkoti Ukrainai, kai jie savo gyvybėmis kovoja už mūsų saugumą, kurį nusiperkame, neišleisdami net pusės tiek, kiek išleisdavome Afganistane, kur turėjome kariauti savo kariais“, – pabrėžė jis.

Pasak A. Januškos, G-7 paramos teikimo garantijos pagal Izraelio modelį yra tai, ko, akivaizdu, Ukraina negalėjo atsisakyti – ne tokioje pozicijoje yra. Ir nors sakoma, kad tai – ne NATO narystės pakaitalas, būtent tai ir gali būti ruošiama alternatyva, priklausomai nuo to, kaip vystysis situacija kare ir Europos geopolitika (bet tada jeigu jau pagal Izraelio modelį atgrasymui Ukrainai reiktų ir branduolinio ginklo). Be to, iš esmės tai būtų dar vienos ne visai teisingos Europos saugumo architektūros kūrimas, kur Ukraina gali nebūti NATO nare, bet su Izraelio tipo pagalbos garantijomis pusiau pilkoje zonoje ir Europos bendradarbiavimu su „naująja“ Rusija.

NATO savo rezoliucijoje neįvardijo, kokie konkretūs karo Ukrainoje tikslai, kas yra pergalė, net tų svarbių žodžių, kad Ukrainos tikslai yra NATO tikslai. Ateičiai pasiliekamos įvairios galimybės.

Naujo kokybinio lūžio tiekiant ginklus ir amuniciją neįvyko. Fronte jau matyti sunkiosios vakarietiškos karinės technikos, bet karinių padalinių vadovams vis dar patiems reikia ieškoti donorų smulkesniems, bet ne mažiau svarbiems dalykams. Lietuva čia matoma kaip pagalbininkė.

Aiškesnės pozicijos dėl eskalavimo baimės neatsirado.

V. Zelenskis, nors Vilniuje galų gale dėkojo, turės problemų „parduoti“ NATO Vilniaus sprendimus savo kariams apkasuose.