Klimatologas pateikė ilgalaikę kovo prognozę

„Dabartiniais laikais tokių žiemiškų kovo mėnesių būna vos vienas kitas per dešimtmetį. Be to, dažnai pavasario potvynis jau būna pasibaigęs (jis pagal savo pobūdį labiau primena žiemos (šaltojo sezono) poplūdį), pastovi sniego danga (jeigu tokia buvo) jau nutirpusi, įšalas išėjęs.