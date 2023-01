Klimatologas: dabartinė situacija nėra normali, bet laukiami pokyčiai

Klimatologas G. Stankūnavičius LNK sakė, kad dabartinė situacija nėra normali.

„Greitai kintantys orai, žmonės taip greitai neprisitaiko. Jau antrą kartą nutirpsta sniegas, bet greičiausiai vėl jo sulauksime. Ir ne tik mes, bet ir didesnė vidurinės Europos dalis – Vokietija, Lenkija, galbūt Alpėse iškris pakankamai sniego“, – kalbėjo klimatologas G. Stankūnavičius.

Jo teigimu, staigus sniego tirpimas sukelia žiemos poplūdžius. Štai Latvijoje iš krantų išsiveržusi Dauguvos upė kelia rimtų iššūkių.

„Visoje Lietuvoje jie nėra būdingi, pagrinde – Vakarų Lietuvoje. Bet potvynio bangoje jau slūgsta. Ypatingai Nemuno žemupyje, trumpieji intakai ir dabar yra šiek tiek patvinę. Bet didesnio pavojaus nekelia.

Latvijoje yra kitokia problema, nes ten ledas tirpo lėčiau, susidarė ledų sangrūdos. Be to, žemutinė Dauguvos dalis yra pilnai užtvenkta trimis hidroelektrinėmis. Ir dėl ledo sangrūdų pradėjo vanduo veržtis per apsauginius pylimus“, – kalbėjo klimatologas.

Antroje savaitės dalyje, anot G. Stankūnavičiaus, gali pasirodyti ir malonus šaltukas.

„Bus gal keli laipsniai to šalčio. Ir tai dienomis temperatūra gali vėl pakilti iki nulio. Tai artėja geresni orai, mažiau kritulių.

Yra tokia tikimybė, kad šeštadienį gali pasnigti, ir tai – ne visoje Lietuvoje. Daugiausiai (šansų, aut. p.) – rytinėje ir pietinėje dalyje. Temperatūra palanki ir sportuoti, ir būti gryname ore“, – apie būsimą šaltuką sakė klimatologas.

G. Stankūnavičius tikino, jog artimiausiu metu sniegas gali iškristi ir Europoje esančiuose slidinėjimo kurortuose – Alpėse ir Karpatuose, galbūt ir Dinarų kalnuose.

„Manyčiau, kad jiems žiema, vis dėl to, bus pavykusi“, – sakė LNK pašnekovas.

Jis teigė, jog klasikinis viduržemis minimas sausio 25 dieną. Tad atšalti, kaip sako klimatologas, dar gali.

„Niekas dar nežino, gali atšalti ir vasarį, net ir kovo mėnesį. Kovo mėnesį yra buvę šalčių iki –30 laipsnių, aišku, istoriniu laikotarpiu. Aš nežinau, ar dabar taip bus, negaliu spėti, dar viskas gali pasikeisti“, – kalbėjo klimatologas G. Stankūnavičius.

Artimiausiomis dienomis, vakarų Lietuvoje prognozuojamas sniegas, o rytų Lietuvoje – iškris daugiau lietaus.

„O tolimesnėje perspektyvoje turėtų atšalti visoje Lietuvoje. Nedaug, bet iki kelių laipsnių šalčio“, – teigė klimatologas.

Jis teigė, jog kol kas sunku pasakyti, kokia bus tolesnė žiema – pavasaris gali ateiti ir vasario antroje pusėje, ir kovo mėnesio pabaigoje.

