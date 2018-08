„Klasco“ generalinis direktorius Vytautas Kaunas sako, jog bendrovė ketvirtadienį pradėjo taikyti naują ekologišką priemonę: vandenyje ištirpinta celiuliozė išpurškiama iki pat rietuvės viršaus, taip panaikinant krovinio dulkėtumą. „Šešios vandens patrankos apipurškia birius krovinius, pastatyta speciali sienutė, sulaikanti dulkių judėjimą krovos metu. Taip pat specialia mašina valome privažiavimus ir kelius, drėkiname ir valome ne tik savo teritoriją, bet ir Vitės kvartalo gatves“, – pranešime spaudai sakė V. Kaunas. Artimiausiu metu bendrovė žada įsigyti daugiau valymo mašinų, kurios drėkins ir valys teritoriją. Iki rugsėjo 14 dienos bus paruoštas priemonių planas poveikiui aplinkai mažinti. Lietuvoje vyraujant karštiems ir vėjuotiems orams, Klaipėdoje fiksuojamas oro taršos padidėjimas. Centrinės dalies ir Vitės rajono gyventojai socialiniuose tinkluose ėmė dalintis nuotraukomis, kuriose užfiksuoti pajuodę paviršiai jų namuose. „Klasco“ teritorija yra arčiausiai miesto centro. Dėl susidariusios situacijos pasitarimą šią savaitę rengė Klaipėdos savivaldybė, o pirmadienį tarsis ir Vyriausybė.











