Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretorė Rūta Zubienė informavo, kad iš viso per tris dienas savo nuomonę atėjo pareikšti 2434 turintys balsavimo teisę gyventojai. Tai sudaro 5,61 proc. visų rajono gyventojų. Pagal įstatymą, kad visuotinė apklausa būtų įvykusi, reikėjo, jog joje dalyvautų mažiausiai 15 proc. gyventojų. Suskaičiavus rezultatus, paaiškėjo, kad didžioji dalis apklausos dalyvių – 1870 gyventojų, arba 76,82 proc., – nepritaria planams keisti Klaipėdos rajono savivaldybės pavadinimą, 554 gyventojai, arba 22,76 proc., sutiktų, kad būtų žengtas šis žingsnis. „Kaip gyventojai yra pripratę - taip jiems ir gerai. Ką dabar darysime? Tiesiog pateiksime tarybai apklausos rezultatus ir tiek. Žinoma, bet kuris politikas turi teisę vis tiek siūlyti keisti pavadinimą, bet iš ankstesnių pokalbių supratau, kad daugelis tarybos narių mieliau atsižvelgs į gyventojų nuomonę, nei eis prieš ją”, – sakė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas. Klaipėdos rajono savivaldybę siūloma pervadinti į Gargždų savivaldybę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.