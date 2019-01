„Vasario mėnesį aš pagal grafiką turėčiau būti atostogose. Turėsiu galimybę visą šitą mėnesį skirti tam pasirinkimui, kokį esu dabar pasirinkęs su bendraminčiais“, – BNS sakė nuo 2013 metų uostui vadovaujantis A. Vaitkus. Pasak jo, tai netrukdys tiesioginiam jo darbui. „Tai, ką darau ne darbo metu, turbūt yra mano kaip Lietuvos piliečio teisė tą daryti, ir tikrai per 15 metų patirties dirbant valstybės tarnyboje padarysiu viską, kad nebūtų supainioti jokie privatūs interesai“, – sakė A. Vaitkus. „Aš skaitau įstatymus, vertinu tai, kas pasakyta, kas yra naudojimasis administraciniais resursais“, – pridūrė jis. Apie ketinimus dalyvauti Klaipėdos mero rinkimuose A. Vaitkus paskelbė gruodį. Portalas atviraklaipeda.lt citavo A. Vaitkų, kad jis rinkimuose dalyvaus su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet liks nepartinis. A. Vaitkus yra priklausęs Lietuvos socialdemokratų partijai, bet 2017 metų gruodį iš jos pasitraukė. Anksčiau jis yra dirbęs įmonės „Lyrava“ konsultantu, „Achemos grupės“ logistikos direktoriumi, Susisiekimo ministerijos sekretoriumi.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.