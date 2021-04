Klaipėdos meras tikisi visuotinio leidimo skiepyti 45-erių ir vyresnius gyventojus

„Jeigu tai galios ne tik Vilniuje, o visoje Lietuvoje, tai Grubliauskas, žinokite, su džiaugsmu paskelbs tai, ką paskelbė Šimašius“, – BNS sakė uostamiesčio meras.

Jo teigimu, Klaipėdoje šiuo metu skiepijami 65-erių ir vyresni gyventojai, taip pat didesnių įmonių darbuotojai, tarnybų atstovai, kadangi leistis žemyn prioritetuose vis dar laisvai negalima.

„Jeigu mums kas leistų, šiandien pat paleistume, bet kadangi Vilnius yra turbūt juodžiausiose zonoje Lietuvoje, tai jie gyvena turbūt pagal tą juodąjį scenarijų, kur visi prioritetai turi kitokį įgyvendinimo scenarijų“, – teigė V. Grubliauskas.

„Aš suprantu, kad visoje kitoje Lietuvoje prioritetai lieka tie patys“, – pridūrė jis.

Paklaustas, ar tikrai tam reikalingas leidimas, jis tvirtino, kad centrinė valdžia reikalauja išskiepyti visus prioritete esančius žmones ir tik vėliau skiepyti jaunesnius gyventojus.

„Juokaujat? Juokaujat? Taip nei iš šio, nei iš to leistis žemyn – niekas to netoleruoja. Kiek teko skambinti, visada sako – išskiepykit visus prioritetus ir tik po to leiskitės žemyn. Net ir tais atvejais, kai lieka vakcinų, sakyčiau, žiūri taip kreivai ir visais tais atvejais nesuderinęs ar negavęs indulgencijos leidiesi žemyn per tą prioritetų sąrašą, tai reakcija būna tokia ministeriška“, – kalbėjo Klaipėdos miesto vadovas.

Kaunas dar nepradėjo skiepyti 55-erių ir vyresnių gyventojų

Tuo metu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras BNS teigė manantis, kad sostinei pradėti skiepyti 45-erių ir vyresnius gyventojus greičiausiai leidžia itin dideli gaunamos vakcinos kiekiai.

„Vilnius pastaruoju metu gavo itin didelį kiekį vakcinų ir tai jiems leidžia per prioritetų sąrašą judėti greičiau nei šiuo metu galime mes“, – sakė P. Keras.

Jis taip pat tvirtino, kad Kaunas paskutinėmis savaitėmis gavo „pakankamai nedidelius vakcinos kiekius“ ir turi daug norinčių skiepytis aukštesnių grupių gyventojų.

Šią savaitę Kaune bus skiepijami svarbias funkcijas atliekantys darbuotojai.

„Pagal esamus vakcinų kiekius galime tikėtis ne anksčiau kaip po savaitės pasiekti 55+ prioriteto grupę“, – sakė jis.

Sveikatos apsaugos ministro atstovė spaudai Aistė Šuksta BNS teigė, kad Vilniaus savivaldybė gali pradėti skiepyti 45-erių ir vyresnius gyventojus, jei vakcinavo kitas grupes arba jei su jais susisiekus norinčiųjų skiepytis daugiau neatsiranda.

Vilniaus savivaldybė skelbia šiuo metu skiepijanti 55-erių ir vyresnius, taip pat švietimo darbuotojus ir abiturientus, diplomatus, sergančiuosius lėtinėmis ligomis, socialinių paslaugų teikėjus, taip pat kviečiami skiepytis pareigūnai, prekybos įmonių salės darbuotojai ir kiti gyvybiškai svarbias funkcijas atliekantys asmenys.

Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas skirti apie 20 tūkst. šią savaitę visai Lietuvai numatytų „Pfizer“ vakcinos dozių tik sostinei sukėlė kitų savivaldybių pasipiktinimą. Iš viso Vilniui, įskaitant Santaros klinikas, numatyta 46,5 tūkst. dozių, t.y. beveik pusė visos šią savaitę Lietuvai skirtos „Pfizer“ siuntos.

Vilniaus savivaldybės atstovai sako, jog tikisi spėti panaudoti visas dozes dar šią savaitę.