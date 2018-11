„Šiai dienai mes turime užsiregistravusius 27 pretendentus į Klaipėdos miesto tarybos narius, tačiau sąrašas pildosi labai aktyviai kiekvieną dieną. Kaip žinote, minimumas Klaipėdoje turėtų būt ne mažiau 16, mes jau greit pasieksim dvigubą ribą“, – penktadienį BNS sakė V. Grubliauskas. Komitetui taip pat priklauso buvęs Klaipėdos miesto meras Rimantas Taraškevičius, laikinasis Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas, dirigentas Vladimiras Konstantinovas, žurnalistė Virginija Spurytė, viešojo transporto specialistas Audrius Petrošius, kultūros sektoriuje dirbanti Kristina Norvilė, šiuolaikinių technologijų specialistas Vytis Radvila, neįgaliųjų bendruomenės atstovė Jūratė Ruškė ir kiti. „Tai derinys ir lydinys jaunatviško veržlumo, ambicingumo ir niekam abejonių nekeliančios patirties ir kompetencijos. Tikslas ir buvo sutelkti stiprius, ambicingus žmones ir tuo pačiu metu – išmintingus bei patirties turinčius“, – teigė uostamiesčio vadovas. Anot V. Grubliausko, kitąmet išrinktas meras ir taryba bus atsakingi už pribrendusias miesto valdymo permainas. „Jis turi būti toks efektyvus, kiek reikia šiuolaikinei valdžiai, tarnaujančiai piliečių interesams“, – sakė V. Grubliauskas. Taip pat V. Grubliausko komiteto planuose – ekologiškas miesto viešasis transportas, užtikrinta uosto partnerystė, ketinimai pritraukti investicijas ir talentus. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 3 dieną. Anksčiau V. Grubliauskas į uostamiesčio tarybą ir merus buvo keliamas kaip Liberalų sąjūdžio kandidatas. Dabar partijos Klaipėdos skyrius pasirinko į merus kelti Seimo nario Simono Gentvilo kandidatūrą. Po to V. Grubliauskas paliko Liberalų sąjūdį.

