A. Vaišvila Lietuvos rusų sąjungos atstovą miltais apipylė, kai šis atvyko į ketvirtadienį uostamiestyje vykusį mitingą, surengtą po V. Titovo pasisakymų apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą. „Emocijos emocijomis, tačiau bet koks elgesys, kuris yra netoleruotinas, jis visada vertinamas. Kolegos Vaišvilos elgesį mes savo skyriaus taryboje apsvarstysime ir priimsime vienokį ar kitokį sprendimą“, – BNS sakė liberalų Klaipėdos miesto skyriaus pirmininkas Saulius Budinas. Ketvirtadienį surengtame mitinge dalyvavo apie šimtas žmonių. Dar vienas jo dalyvis bandė smogti V. Titovui, tačiau buvo sustabdytas policijos pareigūnų. Politikas praėjusią savaitę melagingai viešai apkaltino A. Ramanauską-Vanagą dėl nekaltų civilių žudymo. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba ketvirtadienį nusprendė sudaryti komisiją, ji nagrinės, ar V. Titovas sulaužė tarybos nario priesaiką. Šią savaitę tyrimą dėl jo pasisakymų pradėjo ir teisėsauga. Pats V. Titovas sako, jog rėmėsi sovietų teismo duomenimis. Istorikai pabrėžia, kad tiriant Lietuvos partizaninį pasipriešinimą, negalima remtis vien jų budelių – KGB bylomis, kuriose partizanai vadinami banditais ir kur apstu netikrų, juos juodinančių teiginių.

