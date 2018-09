Iš 90-ties penktadienio vakarą balsavime dalyvavusių uostamiesčio liberalų 48 buvo už S. Gentvilo kandidatūrą, dabartinis Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas surinko 42 balsus, BNS informavo uostamiesčio Liberalų sąjūdžio skyrius. Seimo narys S. Gentvilas BNS patvirtino kandidatuosiantis mero rinkimuose. „Tai planingas, ne vienkartinis žingsnis. Klaipėda savo potencialu yra kaip suspausta spyruoklė ir tikrai gali geriau. Skyriuje diskutavome, kad pokytis reikalingas“, – teigė S. Gentvilas. Klausiamas, ar nesibaimina, kad balsams pasiskirsčius nedidele persvara, skyrius gali skilti, S. Gentvilas pažymėjo buvęs išrinktas demokratiškai, slaptuose rinkimuose, tad skyrius gerbs šią poziciją. „Liberalai turi istoriją Klaipėdoje ir ją reikia tęsti“, – kalbėjo S. Gentvilas. Dabartinis Klaipėdos meras V. Grubliauskas šiuo metu yra komandiruotėje Belgijoje, BNS su juo susisiekti nepavyko. Buvęs parlamentaras V. Grubliauskas Klaipėdai vadovauja antrą kadenciją nuo 2011 metų. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2019 metų kovo 3 dieną.

