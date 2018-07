Šiųmetiniame renginyje Klaipėdos piliavietėje kelias dienas bus rodomas spektaklis „Mobis Dikas“, naudojant 13 metrų ilgio platformą, kuri transformuojasi į laivą ir į žuvį, lankytojų laukia „Lietuvos geležinkelių“ pristatomas drezinų ralis. Dienovidžio aikštėje veiks kino skveras, tris vakarus leisiantis žiūrėti lietuviškai įgarsintus festivalio „Kino pavasaris“ filmus. Vyks įvairios vaikams skirtos pramogos: bus galima statyti ir valdyti laivus, veiks mažiesiems skirta erdvė – Nykštukų miestelis. Jūros šventę globoja prezidentė Dalia Grybauskaitė.

