Klaipėdoje tarp užsikrėtusių koronavirusu – dar vienas kambariokas iš Danijos

Meras sakė, kad jo žiniomis mergina, kuriai yra apie 30 metų, yra grįžusi iš Italijos.

Vaikinas, kurio amžius kol kas nenurodytas, grįžęs iš Danijos.

© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Savo ruožtu Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad kovo 17 d. laboratoriniais tyrimais patvirtinti iš viso trys nauji koronaviruso infekcijos (COVID-19) atvejai. Iš viso šiuo metu patvirtintų atvejų – 21.

Patikslinama, kad du pacientai izoliuoti ir gydomi Kauno universitetinėje ligoninėje, vienas – Vilniuje, Santaros klinikose. Visi trys neseniai grįžę iš užsienio – Italijos, Čekijos, Danijos.

Dėl šių naujų atvejų pradėti epidemiologiniai tyrimai.

Su nerimu laukia atplaukiančių keltų

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas antradienį žiniasklaidai sakė, kad dar du nauji koronaviruso atvejai patvirtinti Klaipėdoje. Jis teigė, kad, jo žiniomis, ligoniai nekeliavo keltu, iš kurio net keletas žmonių iš karto buvo išgabenti į gydymo įstaigą.

„Žinau, kad yra du atvejai, abu jie – Klaipėdoje. Vienas iš tos vadinamos, „daniškosios“ kompanijos. Iš Danijos grįžęs trečias infekuotas vaikinas su anksčiau dviem atsidūrusiais ligoninėje vaikinais kartu nuomojosi būstą. Visi trys buvo kambariokai.

Prie dviejų infekuotų jungiasi ir trečiasis kompanijos narys. Ir viena mergina prieš 4 dienas grįžusi iš Italijos, 32 metų, gretos gausėja. Tai liudija, kad Klaipėda susiduria su bene didžiausiais iššūkiais visoje Lietuvoje“, – sakė jis.

V. Grubliauskas negalėjo pasakyti, ar bent vienas iš naujų koronavirusu apsikrėtusių asmenų būtų buvęs kelte.

„Viso kol kas koronaviruso atvejai yra atvežtiniai“, – sakė jis.

„Žinau, kad ligoninėje įvyko tam tikras pertvarkymas, sergantys yra iškelti į kitą aukštą, atlaisvinamas korpusas. Ligoninė pergrupuoja patalpas, kad būtų galima pasiruošti dar didesniam ligonių antplūdžiui. Tikiuosi, kad nepaisant tų iššūkių, kad visi jie bus suvaldyti. Iššūkiai labai didžiuliai“, – sakė jis.

Klaipėdos miesto meras sakė, kad iki šiol didžiausias iššūkis išlieka tas pats – apsaugos priemonės.

„Apsaugos priemonės yra didžiulis iššūkis. Žinau, su kuo aš bekalbu, (…) visi jie kalba ir identifikuoja tą pačią problemą – apsaugos priemonių trūkumas“, – sakė Klaipėdos meras.

„Jei nebūtų didžiulių proveržio, kalbant apie srautus, kurie galimai atplauktų keltais, jei sraunia bus didesni nei dabar – 7 dienoms užteks priemonių“, – prognozavo V. Grubliauskas.

Su nerimu laukiama ir į Klaipėdą atplaukiančių keltų.

„Prezidentas tikrai domisi situacija Klaipėdoje, pranešiau tą padėtį, kurią pats matau, pats jaučiu. Dabar dar laukia dar vienas pokalbis, identifikuojant esamas grėsmes, kada per dieną atplauks per dieną 500–600 keleivių keltais, per tris dienas apie 1,5 tūkstančiais. Įsivaizduokite, koks krūvis tenka Klaipėdai, ji yra butelio kakliukas. Tam turi būti ir adekvatus visos valstybės dėmesys“, – sakė Klaipėdos miesto meras.

SAM primena, kad nuo vakar žmonės, grįžę iš bet kurios užsienio valstybės, o ne tik iš konkrečių, kaip iki tol, laikomi galimai užsikrėtusiais, jei jiems pasireiškia bent vienas ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingas simptomas.

Taigi keliautojams, grįžusiems iš bet kurios šalies, 14-lika dienų būtina izoliuotis. Jiems būtina kasdien matuotis kūno temperatūrą, stebėti sveikatą ir, jei atsiranda bent vienas ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingas simptomas – staiga pradėjus karščiuoti, kosėti, prasidėjus dusuliui – pirmiausia būtina skambinti į Karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808.

Daugėjant atvejų, gyventojai raginami ypatingą dėmesį skirti priemonėms, padėsiančioms sumažinti infekcijos plitimą.

Būtina maksimaliai vengti žmonių susibūrimų, esant galimybei dirbti iš namų, bendraujant gyvai išlaikyti atstumą vienas nuo kito, skirti ypatingą dėmesį rankų, paviršių higienai bei kita. Pajutus ligos simptomus kreiptis medikų pagalbos telefonu, nevykti patiems į gydymo įstaigas.

Su šiuo atveju Lietuvoje iš viso patvirtinta 21 COVID-19 atvejų, visi jie – įvežtiniai. Pirmoji pacientė jau pasveikusi ir išleista namo.

Grįžusiems iš užsienio šalių 14-os dienų saviizoliacija yra privaloma. Už reikalavimų nesilaikymą yra numatyta atsakomybė.

Šalyje paskelbus dviejų savaičių karantiną žmonės raginami maksimaliai vengti žmonių susibūrimų, esant galimybei dirbti iš namų, bendraujant gyvai išlaikyti atstumą vienas nuo kito, skirti ypatingą dėmesį rankų, paviršių higienai bei kita.

Pajutus ligos simptomus kreiptis medikų pagalbos telefonu, nevykti patiems į gydymo įstaigas.







PSO ragina tirti kiekvieną įtariamą COVID-19 atvejį

Pasaulio sveikatos organizacija pirmadienį paragino valstybes vykdyti tyrimus dėl kiekvieno įtariamo užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejo.

„Negalima kovoti su gaisru užrištomis akimis“, – žurnalistams Ženevoje sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

Pasak jo, PSO rekomenduoja valstybėms „Tirti, tirti, tirti. Tirti kiekvieną įtariamą atvejį.“

„Jeigu jų [pacientų tyrimų] rezultatai teigiami – izoliuokite juos ir išsiaiškinkit, su kuo jie palaikė glaudžius kontaktus iki dviejų dienų prieš pasireiškiant simptomams. Ir taip pat ištirkit tuos žmones“, – kalbėjo Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

„Per pastarąją savaitę matėme staigų užsikrėtimo [koronaviruso sukeliama liga] COVID-19 staigų šuolį“, – aiškino jis ir pridūrė, kad koronaviruso pandemija yra „lemtinga mūsų laikų krizė“.

„Pokyčius neša [priemonių] derinys. Nuolat sakau – visos šalys turi laikytis išsamaus požiūrio, bet veiksmingiausiai užkardyti infekciją ir gelbėti gyvybes galima nutraukiant pernašos grandinę. Ir kad tai padarytumėte, privalote testuoti ir izoliuoti“, – pabrėžė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

PSO vadovas atkreipė dėmesį, kad pirminiame protrūkio židinyje – Kinijoje – šiuo metu fiksuojama mažiau užsikrėtimų ir mirčių nei likusioje pasaulio dalyje.

Jis vėliausių skaičių nepateikė, bet oficialiais šaltiniais grindžiama naujienų agentūros AFP statistika rodo, kad 142 šalyse ir teritorijose koronaviruso sukeliamas susirgimas COVID-19 buvo nustatytas daugiau kaip 169 710 žmonių. Be to, 6 640 užsikrėtusių žmonių mirė.

Pagal mirusių žmonių skaičių smarkiausiai paveikta išlieka Kinijos žemyninė dalis (3 213), Italija (2 158), Iranas (853) ir Ispanija (297).

Tai jau dvidešimtas koronaviruso atvejis Lietuvoje. Pirmoji virusu užsikrėtusi šiaulietė virusą įveikė ir yra išleista namo. Naktį iš pirmadienio į antradienį buvo patvirtintas ir pirmas sunkus koronaviruso atvejis Panevėžyje.

Pildome.