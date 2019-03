Po balsų perskaičiavimo Berželio apylinkėje V. Grubliausko komitetas per savivaldos rinkimus gavo 8 mandatus taryboje, Liberalų sąjūdis – 4 mandatus. Kaip BNS sakė Klaipėdos savivaldybės rinkimų komisijos vadovas Adolfas Gritėnas, balsai perskaičiuoti pastebėjus, kad Liberalų sąjūdžio biuleteniai toje apylinkėje išvis nebuvo reitinguoti. „Buvo pastebėta grynai techninė klaida, buvo suvesti Liberalų sąjūdžio biuleteniai, o reitinguotų skaičius nulis, tai yra misija neįmanoma. Kaip komisijos pirmininkas paaiškino, jie greičiausiai balsų nenurodė suvedinėdami sistemoje, žmonės per naktį skaičiuodami pritrūko atidumo ir sistemoje suvedė nulį“, – sakė A. Gritėnas. Trakų rajono savivaldybės rinkimų komisija trečiadienį spręs, ar perskaičiuoti Trakų miesto apylinkės balsus, BNS patvirtino komisijos vadovė Alina Kuleš. Perskaičiuoti balsus prašo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, nes stebėtojo pateiktas balsų skaičius šimtu skyrėsi nuo fiksuoto komisijos. Partijos atstovas pranešė, jog „valstiečiai“ gavo 163 balsus, tuo tarpu VRK perduotame protokole fiksuoti 63 balsai. „Valstiečiai“ pažymi, kad papildomas šimtas balsų jiems lemtų dar vieną mandatą šalia gautų dviejų. VRK taip pat gavo prašymą perskaičiuoti balsus Pasvalyje, kur visuomeninio rinkimų komiteto „Už savo kraštą“ dvi kandidates skiria vienas balsas. „Savivaldybės komisijos vadovė sakė, kad perskaičiuos, kad niekam neliktų abejonių“, – BNS patvirtino VRK vadovė Laura Matjošaitytė.

2 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.