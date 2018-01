Anksčiau manyta, jog vėliava buvo sunaikinta, išvežta ar dingusi – ją išgelbėjo paskutinis šio laivo kapitonas Povilas Labanauskas, galiausiai trispalvė atsidūrė lietuvių išeivio Jungtinėse Valstijos Henrio Gaidžio kolekcijoje. Klaipėdos jūrų muziejus jau sudarė su juo sutartį dėl karinės relikvijos laikino saugojimo ir eksponavimo. Muziejaus istorikų teigimu, vėliava gerai išlikusi, nors keliose vietose pažeista kandžių. „Prezidentas Smetona“ buvo pirmasis nepriklausomos Lietuvos karo laivas , jį 1927 metais Lietuvos Vyriausybė pirko iš Vokietijos. Jo dingimo aplinkybes iki šiol gaubė paslaptis. Laivas Suomių įlankoje nuskendo 1945-ųjų sausio 11-ąją. Vienų šaltinių duomenimis, jis nuskendo užplaukęs ant seklumos, kitų – į jį pataikė mina. Pernai liepos pradžioje laivo „Antanas Smetona“ liekanas Suomijos įlankos dugne, 80 metrų gylyje, aptiko ir apžiūrėjo Klaipėdos universiteto mokslininkai, kariškiai.

