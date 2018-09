Sekmadienio naktį temperatūra spėjo pažemėti iki 8–14 laipsnių šilumos. Vėsiausia buvo Varėnos ir Utenos apylinkėse, o prie jūros daug kur išsilaikė 15–17 laipsnių šiluma. Žemaitijoje kai kur susiformavo tirštesni rūkai, jie per kelias ateinančias valandas jau turėtų išsisklaidyti, LRT RADIJUI sakė sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė.

Sekmadienį virš Lietuvos išplitęs aukštesnio slėgio laukas, pasak sinoptikės, padovanos dar vieną puikią dieną, nors visiškai giedras dangus nebus, tačiau saulės šilumos tikrai šią dieną netrūks. Temperatūra įdienojus svyruos tarp 21–25 laipsnių šilumos. Popietę sustiprėjęs vėjas atneš gaivos. Šilčiausia bus pietiniuose šalies rajonuose ir Panevėžio apskrityje – ten, tikėtina, kad temperatūra kils iki 20–25 laipsnių šilumos, bet ir kituose regionuose neturėtų būti vėsiau, nes temperatūra svyruos apie 23 laipsnius šilumos.

Savaitė prasidės gražiais orais, sakė sinoptikė M. Kirkliauskaitė. Pirmadienį orai beveik visą parą bus sausi, kol iš rytų nepriartės atmosferos frontas. Jis popiečio valandomis, gal net labiau vakarop, turėtų pasiekti Utenos ir Vilniaus regionus, kai kur gali sugriaudėti ir pavienės perkūnijos. O kituose regionuose pirmadienis bus sausas, lietaus tikimybė bus maža. Ateinančią naktį temperatūra pažemės iki 9–14, Kuršių nerijoje išsilaikys apie 16 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra vėl kils iki 20–25 laipsnių šilumos.

Antradienis jau bus kiek lietingesnis. Pirmadienio pavakarę pasiekę lietaus debesys toliau keliaus per Lietuvą. Antradienio nakties metu didesnė lietaus tikimybė bus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, o dieną šie debesys praslinks per visą šalį, tad daugeliui rajonų atneš trumpalaikio lietaus, vietomis jis bus lydimas perkūnijos, tačiau vėjas neturėtų labai stiprėti, išliks nepastovios krypties vidutinio stiprumo – 5–10 m/s. Antradienio diena gal bus vos vėsesnė pora laipsnių dėl to, kad sulauksime labiau debesuotos ir su trumpais lietumis dienos. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 24 laipsnių šilumos.

Trečiadienį ir ketvirtadienį orai vėl bus sausi ir šilti.