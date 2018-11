Trečiadienį Seimo Kultūros komiteto posėdyje dalyvavęs Gytis Andrulionis teigė, kad kitų metų biudžeto projekte suplanuota papildomi 6,6 mln. eurų kultūrininkų darbo užmokesčiui didinti. Iš jų 4,7 mln. eurų skirs Vyriausybė, 1,9 mln. eurais prisidės savivaldybės. Viceministro teigimu, 58 merai iš 60 pasirašė memorandumą, kad prisidės prie kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo. Pasak G. Andrulionio, minėtas 120 eurų padidėjimas susijęs ir su pareiginės algos bazinio dydžio kėlimu, ir su mokestinės naštos mažinimu, ir kitomis kompleksinėmis priemonėmis. „Tai atitinka, kai buvo mitingas prie Vyriausybės, buvo kalbama su profsąjungomis, su Trišale taryba, tada išreikštas pageidavimas, noras padidinti atlyginimus kitais metais 75 eurais. Manome, kad šis tikslas yra įgyvendintas su kaupu. Be abejo, ta suma varijuoja, ji priklauso – bus kaupimas pensijų, nebus ir nuo daugybės kitų dalykų“, – aiškino G. Andrulionis. Kultūros darbuotojų profesinių sąjungų teigimu, pernai Lietuvoje vidutinis mėnesinis šios srities atlyginimas buvo 593 eurai atskaičius mokesčius. Šalyje pernai iš viso buvo 13,3 tūkst. kultūros ir meno darbuotojų.

