Kitą savaitę prasideda egzaminų sesija: abiturientų laukia vienas palengvinimas

Paklausta, kokios šiais metais yra abiturientų nuotaikos, K. Merčaitytė tikino, kad kiekvienais metais prieš egzaminų sesiją jie jaučia baimę.

„Daug to nerimo, daug to streso. Turbūt ši mūsų karta jaučiasi taip, bet galbūt tas nerimas yra dar aštresnis. Nežinome, kaip viskas tiksliai bus, gal ir net negalėsime ateiti į tą egzaminą, nes turėsime būti saviizoliacijoje. To nerimo galbūt mums yra šiek tiek daugiau.“

LMS viceprezidentė sako, kad buvo daug diskusijų, ar geriau laikyti egzaminus nuotoliniu ar kontaktiniu būdu, bet apskritai sunku pasakyti, koks būdas yra geresnis.

„Nuotoliniai egzaminai irgi nėra pakankamai lengvas dalykas, vis tiek jiems reikia ruoštis. Žinoma, baisoka būtų, jeigu mes visą gyvenimą galvojome, kad laikysime egzaminus įprastai mokyklos suoluose, o prieš porą mėnesių sužinotume, kad turėsime juos laikyti prie kompiuterio ekrano.

Manau, tuo atveju to nerimo būtų dar daugiau. Bet kokiu atveju, reikia žiūrėti į epidemiologinę situaciją, o dabar jau nieko nebepakeisi ir laukiame egzaminų tokių, kokie bus.“

Dėl visų saugumo reikalavimų, sako K. Merčaitytė, klasės auklėtojai ar kiti atsakingi darbuotojai turi informuoti dvyliktokus ir atsiųsti specialią atmintinę.

„Tos informacijos sklaida, bent jau mano mokykloje, vyksta. Klausimas, ar vyksta visur. (…) Abejoju, kad visose mokyklose tas komunikavimas vyksta sklandžiai.“

Pasiteiravus LMS atstovės, ar tiems abiturientams, kurie susirgo arba atsidūrė saviizoliacijoje reikės pakartotinės sesijos, ar bus galima juos laikyti nuotoliniu būdu, atsakė, kad jie turės dalyvauti pakartotinėje sesijoje.

„LMS pasisakė už pakeitimą, kad būtų pridėtos papildomos 15 minučių prie egzamino laiko. Praeitais metais, kalbant su abiturientais po jų valstybinių egzaminų, visi sakydavo, kad trūko laiko (…) perkelti visus atsakymus.

Stresas buvo pakankamai didelis. Tikiu, kad ir šiais metais tas stresas bus ne ką mažesnis. Tos 15 minučių kaip ir gerai, bet bendrame kontekste klausimas, ar jos kažką labai daug pakeis.“

Ar iš tikrųjų dėl nuotolinio mokymosi abiturientų rezultatai šiais metais gali būti prastesni? K. Merčaitytės nuomone, baiminamasi, kad jie iš tikrųjų nebus tokie džiuginantys.

„Iš tikrųjų, beveik metus mokėmės prie ekranų. Mokytojai skundžiasi, kad nespėjo visko išaiškinti, mato tam tikras spragas, nes ne visi kontroliniai būdavo sklandžiai parašyti, ne visose pamokose abiturientai dalyvavo taip, kaip galbūt būtų dalyvavę kontaktiniame ugdyme.

Tų spragų yra nemažai ir galvojame, kad tai turėtų pasimatyti rezultatuose. Jeigu praeitais metais trečdalis neišlaikė matematikos egzamino mokydamiesi porą mėnesių nuotoliniu, o mes mokėmės taip apie metus, įdomu, kokie tie rezultatai bus.“

LMS viceprezidentės teigimu, nuotoliniu būdu nebuvo lengva mokytis matematikos, tačiau kitų dalykų metu per daug nejautė skirtumo.

„Turbūt pačioje pradžioje praeitais metais mokytojai buvo pasimetę, nežinojo, kaip daryti ir visos pamokos buvo tokios skylėtos. Kažkaip nuo šių mokslo metų mokytojai susitaikė, kad reikės su tuo nuotoliniu mokymu „susidirbti“, tai ta situacija kaip ir pagerėjo.“

2021 m. valstybinių brandos egzaminų sesijos tvarkaraštis:

