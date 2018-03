Apie tai pranešė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, ketvirtadienį pristatydamas kitos savaitės plenarinių posėdžių darbotvarkę. A. Skardžiui apkalta inicijuojama dėl galimo priesaikos sulaužymo, Seime proteguojant jo šeimai ir kai kurioms įmonėms palankius sprendimus. Šią iniciatyvą pasirašė 37 parlamentarai iš opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio frakcijų bei valdančiųjų „valstiečių“ atstovas Seimo vicepirmininkas Arvydas Nekrošius. Susiję straipsniai: Seime kelią skinasi dar viena apkalta: surinkti parašai dėl Skardžiaus įregistruoti Artūras Skardžius pralaimėjo ir teisme – visa tai, kas apie jį rašyta, yra tiesa Apkalta inicijuojama po to, kai opozicija liko nepatenkinta Seimo Antikorupcijos komisijos padaryto tyrimo dėl A. Skardžiaus interesų energetikoje išvadomis. Projekte teigiama, kad Seimo narys A. Skardžius galbūt šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, „kai vykdydamas savo pareigas 2009 – 2017 metais veikė su juo susijusios įmonės „Baltic energy group“ naudai ir pritarė apsimestinio sandorio sudarymui su bendrove „Naujoji energija“ galbūt siekiant nuslėpti tikrąją jo asmeninių (šeiminių) pajamų kilmę ir sąsajas su vėjo energetika, pateikė savo kandidatūrą ir veikė nuolatiniame interesų konflikte Seimo Energetikos komisijoje ir Ekonomikos komitete (įskaitant ir 2016–2020 metų kadencijos darbą Seime) tokiu būdu šiurkščiai diskredituodamas ir kompromituodamas ne tik savo, kaip Seimo nario, bet ir Seimo autoritetą ir reputaciją“. Surinkus reikiamus parašus, Seimas turi sudaryti specialiąją tyrimo komisiją, kuri tirs apkaltos proceso pagrįstumą ir pateiks išvadą, ar yra pagrindas pradėti patį procesą. Seimui nubalsavus, kad toks pagrindas yra, kreipiamasi į Konstitucinį Teismą (KT), ar Seimo narys sulaužė priesaiką ir pažeidė Konstituciją. KT konstatavus, kad tokie pažeidimai buvo padaryti, visas parlamentas balsuoja dėl mandato panaikinimo. Pasak Antikorupcijos komisijos, A. Skardžiaus šeimos nariai dalyvauja energetikos versle, o Specialiųjų tyrimų tarnyba komisijai yra pareiškusi, kad parlamentaro teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų.

