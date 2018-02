Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentė Vilma Tūbutytė sakė kol kas neturinti daugiau žinių, nes vietoje, kur dingo lietuvis, yra ne ryšio zona, tad iš gelbėtojų kol kas sudėtinga gauti naujos informacijos. „Aišku, norėtųsi žinių gauti kuo greičiau, nes laikas dabar labai svarbus“, – sakė ji. Pirminiais duomenimis, į Laisvosios Korėjos viršūnę kopė du lietuviai Saulius Saikauskas ir Kęstutis Skrupskelis. Kodėl įvyko nelaimė, nežinoma. Vienas alpinistas susižalojo kojas, jam pavyko nusigauti iki artimiausios gyvenvietės ir pranešti apie nelaimę. „Jo būklė patenkinama, jis susižalojo koją. Dabar ieškoma antro alpinisto – Sauliaus Saikausko, irgi Lietuvos piliečio“, – rašoma Kirgizijos Ekstremaliųjų situacijų ministerijos (ESM) spaudos tarnybos išplatintame pranešime, kurį cituoja portalas kyrtag.kg. V. Tūbutytė sakė, kad abu alpinistai yra patyrę, toli gražu ne naujokai kalnuose.











