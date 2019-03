Jeigu atvykėlis duomenų nepateiks, siūloma atsisakyti juos įleisti į Lietuvos teritoriją. Šis projektas parengtas Lietuvoje kilus tymų protrūkiui. Anot autorės, įstatymo projektu siekiama sudaryti paskatas atstatyti skiepijimo aprėptis Lietuvoje iki rekomenduojamo 95 proc. lygio bei padidinti apsaugą nuo įvežtinių tymų. Taip pat, parlamentarė siūlo į darželius ir kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimti tik paskiepytus vaikus, numatyti net ir privalomos suaugusiųjų imunoprofilaktikos atvejus. „Dėl gerokai sumažėjusių skiepijimo aprėpčių kyla pavojus visuomenės sveikatai – bendrajam viešajam interesui, kurį turi užtikrinti valstybė“, – sakoma Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimo projekte. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2018 metais Lietuvoje užregistruoti penki įvežtiniai tymų atvejai, po vieną atvejį iš Juodkalnijos, Lenkijos, Indijos, du atvejai iš Ukrainos. Susiję straipsniai: Tymų protrūkis Lietuvoje pasiekė ypač pavojingą ribą: laukiama dar vienos bangos Didžiausia klastotė medicinos istorijoje – apie tymų vakcinos ir autizmo sąsajas Naujausiais duomenimis, šiemet iš viso Lietuvoje užregistruoti per 280 tymų atvejai. Daugumos susirgusių suaugusių asmenų skiepijimo būklė nežinoma. Daugiau nei 90 proc. susirgusiųjų vaikų – neskiepyti. Šią savaitę Seimas nesutiko svarstyti socialdemokratų parengto projekto, kuriuo siūlyta įpareigoti tėvus užtikrinti, kad vaikai iki 16 metų, nesant kontraindikacijų, būtų paskiepyti poliomelito, tymų, raudonukės. Apie tėvų atsisakymą skiepyti vaikus medikai būtų turėję pranešti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir vietiniam vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skyriui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.