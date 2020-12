Kiek turi kainuoti Kalėdų dovana? Kas tinkama, nerekomenduotina ar net įžeidu

0+

Tokius klausimus kėlė vilnietė Rasa. Į redakciją laišką atsiuntusi moteris pasakojo, kad turi gausų artimųjų ratą, todėl per praėjusias Kalėdas nusprendė optimizuoti šventinių dovanų biudžetą ir nustatyti kainos limitą vienai dovanai.

„Nusprendžiau, kad dovanėlei skirsiu 10 eurų. Juk, kaip sakoma, svarbiausias yra dėmesys. Bet mano idėja, kaip supratau, patiko tikrai ne visiems šeimos nariams. Dukterėčia, gavusi kuklų virtuvinį rinkinį, papuoštą kalėdiniais motyvais, džiaugėsi. O sūnėnas, kuriam padovanojau medaus ir saldainių, rodės, liko nepatenkintas“, – laiške rašė Rasa, domėdamasi, kaip žinoti, už kokią sumą pirkti dovaną yra mandagu.

Protokolo ir etiketo žinovas Arminas Lydeka pabrėžė, kad Kalėdų dovanas vertinti reikėtų tikrai ne pagal kainą.

„Svarbu, kad dovana atitiktų ir progą, ir tų asmenų – asmens, kuris dovanoja, ir asmens, kuriam dovanoja, – finansines galimybes. Dėl to įgarsinti konkrečią sumą yra neįmanoma. Jei kažkas tai daro, tai tik išsako savo asmeninę nuomonę ir savo supratimą, kokia suma jam yra tinkama ir priimtina“, – paaiškino jis.

Nerekomenduoja pirkti brangių dovanų

„Negalima užmiršti, kad kalėdinė dovana brangi negali būti. Kalėdos yra ta proga, kai visi keičiasi dovanėlėmis. Todėl bendrame visuotiniame dovanų fone brangi dovana išsiskirs ir iškreips kalėdinės dovanos esmę“, – akcentavo A. Lydeka.

Paklaustas, ar mandagu dovanoti valgomas dovanas, pavyzdžiui, saldainius ar šokoladą, etiketo žinovas patikino, kad tai labai tinkama ir labai gera dovana. Dar geriau, jei valgoma dovana yra rankų darbo, nes tada žmogus į dovaną įdeda savo sielą, širdį ir požiūrį.

Kalėdinės dovanos © Saulius Žiūra

„Malonus daiktas, ypač jei jis suvalgomas ar išgeriamas, yra labai gera dovana. Tai reiškia, kad mes to žmogaus neįpareigojame užkrauti savo lentynų dovanomis, nes dovanų žmogus per Kalėdas gali gauti daug ir po to jos gali tiesiog dulkėti namų lentynose. Suvalgoma ar išgeriama kalėdinė dovana yra labai geras sprendimas“, – sakė A. Lydeka.

Ko nedovanoti?

Skaitytojas Paulius piktinosi, kad praėjusiais metais teta jam padovanojo rūbą iš skuduryno. „Jau geriau pati būtų numezgusi šaliką ar megztinį. O dabar dovanojo daiktą, kurį kažkas jau turėjo. Tokios dovanos bent jau man atrodo nepriimtinos“, – teigė vyras.

Etiketo ir protokolo žinovas A. Lydeka vienareikšmiško atsakymo dėl dėvėtų daiktų naudojimo nepateikė. Jis tikino, kad dovana yra labai individualus dalykas, todėl ir spręsti, ką priimtina dovanoti, o ko – ne, vertėtų individualiai.

Vis tik dovanų segmentas, kurių per Kalėdas A. Lydeka rekomendavo būtinai atsisakyti, yra intymios dovanos. Intymių dovanų šia proga dovanoti nereikėtų.

Vidutinė dovana kainuoja beveik 30 eurų

„Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė pasakojo, kad, remiantis lapkričio mėnesį atlikto tyrimo duomenimis, šįmet vidutinė dovanos vertė turėtų siekti 27,80 euro. Įdomu, kad planuojamos kalėdinės dovanos turėtų būti 13 proc. brangesnės nei pernai.

Artėjant šių metų šventiniam laikotarpiui, dovanomis iš anksto pasirūpino vos vienas iš septynių lietuvių. O net 64 proc. žmonių planavo artimiesiems dovanoti praktiškas dovanas.

J. Cvilikienės minėtas tyrimas atskleidė ir labiausiai pageidaujamų dovanų sąrašą. Moterys po Kalėdų eglute šiais metais labiausiai norėtų rasti kosmetiką ir kvepalus, pinigus ir parduotuvių dovanų čekius, knygas, išmaniuosius įrenginius bei kuponus SPA procedūroms ar masažui. Tuo tarpu dovanos, kurių labiausiai nori vyrai, yra pinigai ir parduotuvių dovanų čekiai, išmanieji įrenginiai, knygos, kvepalai ar kosmetikos priemonės.