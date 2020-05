Kiek kainuoja senelį išlaikyti globos namuose: kai kur kainos pakilo keliais šimtais

Kainos pakilo

Socialinės globos kainos rajono globos įstaigose kyla skirtingai – vienur kaina ūgteli keliomis dešimtimis eurų, kitur – net keliais šimtais.

Štai Josvainių socialiniame ir ugdymo centre gyvenantiems seneliams globos kainos lig šiol buvo 755 eurai per mėnesį asmeniui be sunkios negalios ir 903 eurai – asmeniui su sunkia negalia.

Pakeitus kainas, šie įkainiai atitinkamai auga iki 821 euro ir 976 eurų.

Šėtos socialiniame ir ugdymo centre kainos siekė 780 eurų per mėnesį asmeniui be sunkios negalios, 904 eurus asmeniui su sunkia negalia. Dabar jos bus atitinkamai 852 ir 985 eurai.

Dotnuvos slaugos namuose kainos kyla nuo 764 eurų iki 849 eurų per mėnesį už asmens be sunkios negalios priežiūrą, ir nuo 908 iki 983 eurų per mėnesį už asmens su sunkia negalia priežiūrą.

Didėja ir Kėdainių bendruomenės socialinio centro teikiamų dienos socialinės globos paslaugų kainos.

Čia dienos socialinės globos, teikiamos institucijoje asmenims su negalia (išskyrus sunkią negalią) kaina kyla nuo 364 iki 407 eurų, globos, teikiamos institucijoje asmenims su sunkia negalia kaina kyla nuo 425 iki 439 eurų.

Dienos socialinė globa, teikiama asmens namuose asmenims su negalia (išskyrus sunkią negalią) kainuos 439 eurus, o tokia pati globa asmenims su sunkia negalia – 453 eurus.

Didžiausias kainų pokytis yra Kėdainių pagalbos šeimai centre.

Centre globojamų vaikų priežiūra atsieina 1054 eurus per mėnesį, o bendruomeniniuose vaikų globos namuose globojamųjų priežiūra – 993 eurai per mėnesį. Kainos atitinkamai kyla iki 1673 ir 1074 eurų per mėnesį.

Pajusti neturėtų

Kai kurie tarybos nariai susirūpino, kaip Kėdainių bendruomenės socialinio centro paslaugų kainų augimas gali paveikti paslaugas gaunančius gyventojus, tačiau savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė ramino, kad kainų kilimo gyventojai nepajus.

„Pats kainos pakėlimas esminės įtakos gyventojams neturės.

Pagal Vyriausybės patvirtintą mokėjimo už socialines paslaugas tvarką bei mūsų pačių vasario mėnesį pakeistą tvarką, visiems asmenims su sunkia negalia, kuriems teikiamos dienos globos paslaugos, jos teikiamos nemokamai.

Kitiems kaina priklauso nuo paslaugų gavėjo gaunamų pajamų.

Jei pajamos nesiekia 2 valstybės remiamų pajamų dydžio – 250 eurų – paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.

Iš 16 gyventojų, kuriems teiktos šios paslaugos, 2 buvo be sunkios negalios, jų pajamos buvo nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio. Tokiu atveju jie turėjo mokėti už paslaugas 10 proc. nuo savo gaunamų pajamų. Mokama buvo apie 20 ir 30 eurų per mėnesį.

Esminis kainos pasikeitimas būtų aktualus tiems, kurie neturėdami sunkios negalios gautų pajamas, kurios viršytų 4 valstybės remiamų pajamų dydžius. Tada jiems mokėti reikėtų 50 proc. savo gaunamų pajamų. Tačiau tokių gyventojų mes kol kas neturime“, – kalbėjo skyriaus vedėja.

Tikisi, kad neliks

Visoje Lietuvoje vykdoma institucinės globos pertvarka Kėdainiuose pradėta jau prieš ketverius metus. Viliamasi, kad iki kitų metų stacionarios globos institucijų Kėdainiuose neliks.

„2016 m. pasitvirtinome tvarką dėl Vaikų globos sistemos pertvarkos, pereinant iš institucinės globos.

Iki liepos mėnesio Pagalbos šeimai centre stacionarioje globoje liktų 23 vaikai. Iš jų 12 vaikų būtų perkelta į bendruomeninius vaikų globos namus, tad liktų 11 vaikų.

2021 metais keturiems jų sueitų 18 metų.

Manome, kad bent šiais metais nupirksime dar vieną butą, kurį planuojame suremontuoti.

2021 metų pabaigoje stacionarios globos institucijų Kėdainių rajone nebūtų, žinoma, jei nenutiktų taip, kad staiga atsirastų labai daug vaikų, kuriems reikėtų globos, ir nebūtų tiek globėjų, kurie galėtų juos priimti“, – kalbėjo J. Blinstrubaitė.