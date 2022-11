J. Šveco teigimu, informaciją, kurią jam leista paviešinti savo tinklalaidėje, jam perdavė neįvardinamas šaltinis, kurio prognozės visada pasitvirtindavo.

Jo teigimu, kalbama apie naują karinės pagalbos siuntą, šį kartą keliauja raketos „Storm Shadow“. Šią žinią patvirtino ir Ukrainos naujienų agentūros, teigiama, kad Lenkijos specialistai padės paruošti Ukrainos turimus šturmo lėktuvus „Suchoj Su-24“, kad šie galėtų gabenti naująsias raketas.

#Russians say That #Ukraine is working for Modernization of the Su-24M and the installation of modern (Storm Shadow/SCALP) missiles on them with a range of 250-300 km (export version). If they decide to install non-export missiles, then Shadow has a “native” range of over 500 km pic.twitter.com/wR5eBfyzMT