Triukšmas dėl paramos

„Man labai skaudu. Ne mes keturis vaikučius pasirinkom, tai jie atėjo į mūsų šeimą. Šeštadienį jiems sukaks mėnuo, o jau visuomenė uždėjo dėmę visam gyvenimui. Kuo susiję vaikai ir tėčio kažkada praeityje padarytos klaidos?“ – sako V. Paltanavičienė.

Trijų berniukų ir mergaitės sulaukusiai panevėžiečių porai vos prieš mėnesį socialiniuose tinkluose tūkstančiai žmonių siuntė sveikinimus ir linkėjimus. Tačiau po to, kai šią savaitę miesto Tarybos posėdyje politikai vienbalsiai iš biudžeto paskyrė Andriui ir Viktorijai Paltanavičiams 18 tūkstančių 240 eurų, kilo nemenkas sujudimas – pasipylė komentarai apie tėčio kriminalinę praeitį. Skirdami nemenką išmoką politikai rėmėsi rugpjūtį patvirtinta vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarka. Pagal ją vienam šeimos nariui galima išsyk skirti 80 bazinių socialinių išmokų – 3040 eurų. Anksčiau Savivaldybė būtų galėjusi paremti šeimą tik iki 1500 eurų. Ketvertuko tėveliai bus pirmieji, gavę padidintą išmoką.

Saugo mero ir ministrės padėkas

Priminti senus įvykius ėmėsi ir politikai. Seimo narys, buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos vadovas Povilas Urbšys žiniasklaidai komentavo ne tik apie tai, kad A. Paltanavičius, turėjęs Paltankės pravardę, siejamas su nusikalstama organizuota grupuote, kuri kadaise užsiėmė reketu. Pasak parlamentaro, jis ir dabar „retkarčiais sušmėžuoja tose istorijose, susijusiose su futbolo lažybomis.“ Tokius viešo asmens žodžius Viktorija vadina kaimo lygio gandais. „Neneigiu savo vyro praeities, bet jis savo bausmę atliko. Kiekvienas žmogus turi teisę į reabilitaciją.

Kodėl jį reikia vėl linčiuoti ir sieti su vaikų ateitimi? P. Urbšys kalba kaimo lygio gandais. Mano vyrą kaltina sutartom lažybom, nors patys jį pastaraisiais metais ne kartą apdovanojo“, – kalba V. Paltanavičienė. Ir iš tiesų šeima saugo ne vieną A. Paltanavičiui įteiktą miesto valdžios padėką už sportinius pasiekimus garsinant Panevėžį.

2016-aisiais panevėžietis apdovanotas mero padėka už indėlį į salės futbolo klubo „Baltija“ pasiekimus – Lietuvos A lygos čempionate tais metais „Baltija“ iškovojo pirmąją vietą. A. Paltanavičius – šio klubo prezidentas. 2017-aisiais – vėl apdovanojimas, šįkart už „Baltijos“ užimtą antrąją vietą čempionate. Apdovanojimų lentynoje ir įvertinimas už kraujo donorystę. 2015 m. tuometės sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės įsakymu A. Paltanavičiui skirtas Lietuvos kraujo donorystės žymūno pažymėjimas.

Neneigia praeities

Viktorija nė nebando neigti ar slėpti, kad vyro praeityje būta ir baisių šešėlių. Tai – irgi šio žmogaus gyvenimiškos istorijos dalis. Prieš 19-a metų jis buvo nuteistas už turto prievartavimą iš garsiosios „Svainijos“ savininkų – Rimanto Okuličiaus ir jo svainio Arūno Stumbrio. A. Paltanavičių teismas tąkart už grotų pasiuntė 6,5 metų. Išėjęs į laisvę, po kelerių metų, 2005-aisiais, Andrius su dar vienu įtariamuoju vėl turėjo stoti prieš teismą.

Vyras kaltintas jaunuolio sumušimu. Byla baigėsi visišku A. Paltanavičiaus išteisinimu. Tais pačiais metais panevėžietis atsidūrė policijos akiratyje dėl prie naktinio klubo kilusių muštynių ir buvo nuteistas už chuliganizmą.

Dėl tokių A. Paltanavičiaus biografijos vingių pasigirdo klausimų, ar galima miesto biudžeto pinigais paremti šeimą, kurios tėvas kadaise laužė visuomenės taisykles? „Toks klausimas mums labai skaudus ir, manyčiau, nelogiškas. Juk pinigai bus išleisti vaikų poreikiams. Savivaldybės nurodymu važiavome pildyti prašymo, padedant specialistams, ir tikrai nesitikėjome, kad bus skirta tokia suma. Mums tai didelė staigmena“, – kalbėjo V. Paltanavičienė.

Tiek vaikų vežant turi būti ir keli suaugusieji, auga keli mažesni vaikai iš pirmosios vyro santuokos, jų su kita mašina juk nevešime“, – kalbėjo Viktorija.

Kol kas šeima neturi ir vaikiškų vežimėlių. Anot mamos, reikia dviejų dviviečių, bet tokių surasti už prieinamą kainą – jau iššūkis. „Kokybiško dviviečio naudoto vežimėlio kaina gali siekti iki 1000 eurų. Į tokius brangius mes net nežiūrėtume. Ieškome bent perpus pigesnių. Svarbiausia jų gauti. Parduotuvė, į kurią kreipėmės, informavo, kad kol kas Lenkijoje laikinai sustabdė tokių vežimėlių gamybą“, – apie iškilusius sunkumus pasakojo V. Paltanavičienė.

Neišsivers be auklės

Ketvertuko mama džiaugiasi mažųjų gyvenimo pradžiai sulaukusi nemenkos paramos iš pavienių žmonių, organizacijų – vieni dovanojo išaugtinių vaikiškų drabužėlių, kiti naujų, auginant kūdikius būtinų smulkmenų. Visgi, anot V. Paltanavičienės, neatsidūrusiems tokioje situacijoje sunku įsivaizduoti šeimos, auginančios keturis naujagimius, kasdienybę. Mama apskaičiavo vien sauskelnėms, mišinėliams, kitoms itin reikalingoms priemonėms, kaip kad netgi specialūs buteliukui, išleidžianti apie 20 eurų per dieną.

„Mūsų ankstukams net sauskelnės reikalingos nulinio dydžio, tokių eiliniame prekybos centre būtų sudėtinga rasti. Reikalingi ir brangesni mišinukai, specialiai skirti dažnai atpylinėjantiems naujagimiams. O kur įvairūs medikamentai, papildai, vitaminai“, – pasakojo V. Paltanavičienė. Kol kas prižiūrėti mažuosius tėveliams padeda Viktorijos mama.

Visgi ji pati turi rimtų sveikatos problemų, todėl šeimai neišvengiamai teks ieškotis auklės. „Patikėkite, su keturiais mažyliais tikrai yra ką veikti. Vienai būtų sudėtinga susitvarkyti. Andrius dirba, be to, jam ir taip tenka tvarkyti krūvą reikalų – aš juk iš namų negaliu išeiti“, – sako V. Paltanavičienė. Pasak jos, būrį mažųjų auginančioms mamoms belieka su baltu pavydu žiūrėti į to paties likimo moteris Vakarų šalyse. Ne vienoje Europos valstybėje padėti trynukų, ketvertuko sulaukusioms šeimoms skiriama socialinė darbuotoja.

Už keturis kaip už vieną

Skaičiuojantieji, ar 18 tūkst. eurų iš Savivaldybės nėra per didelė suma pirmojo ketvertuko Panevėžyje sulaukusiems tėveliams, Viktorijos nuomone, vargu ar nutuokia, iš kokių pajamų šeimai teks verstis. Iki sudėtingo nėštumo V. Paltanavičienė darbavosi įmonėje samdoma darbuotoja ir dar prisidurdavo triūsdama pagal verslo liudijimą. „Kai klausia, o kuo kitaip šeimoms, auginančioms tris vaikus, ne vienu metu gimusius? Bet tokiu atveju moterys už kiekvieną gauna išmokas, jau vyresnėlio drabužius gali nešioti jaunėlis. Daug kas nežino, kad nepaisant, kiek dirbau, iš valstybės gausiu kaip už vieną vaiką. „Sodra“ moka ne daugiau, nei siekė mėnesinis atlyginimas ir valstybei nesvarbu, gimė vienas ar keturi vaikučiai“, – priminė Viktorija. Prie vaiko auginimo išmokų prisidės tik papildoma kasmėnesinė socialinė parama kiekvienam vaikui, skiriama Savivaldybės.

Kalbėdama apie užgriuvusius rūpesčius ir išaugusias šeimos išlaidas, V. Paltanavičienė ne kartą pabrėžė niekuo nesiskundžianti ir jokių išlygų neprašanti. „Mes niekada negyvenome iš mokesčių mokėtojų pinigų. Esame dirbantys, ne socialiai remtini, nors ir nesame pasiturintys. Gyvename name, pirktame už paskolą, kurią kas mėnesį ir mokame, vyras iš pirmosios santuokos turi tris vaikus, iš jų viena jau studentė, kurios mokslai irgi mokami. Tai yra mūsų gyvenimas ir mūsų rūpesčiai, patys ir tvarkomės. Svarbiausia, kad visi vaikučiai stiprūs ir sveiki“, – ramiai kalba Viktorija.

Ragino du pašalinti Keturiomis brangenybėmis besidžiaugianti šeima nenori nė prisiminti, ką teko patirti ir išgyventi ilgus laukimo mėnesius. Dar ir dabar Viktorija apie nėštumo pradžią negali kalbėti nesijaudindama. Pirmiausia moteris iš gydytojų išgirdo besilaukianti dvynukų. O praėjus porai savaičių po apžiūros tėveliai sužinojo apie keturias užsimezgusias gyvybes. Džiaugsmą, sumišusį su nuostaba, netrukus nuslopino medikai.

„Buvome raginami sutikti du vaikučius pašalinti. Mudu su vyru kategoriškai atsisakėme. Tai turėjo būti išspręsta iki 12 nėštumo savaitės. Mums nuolat buvo akcentuojama, kad arba turėtume pasiryžti du šalinti, arba visi keturi gims neįgalūs. Tas kraupus spaudimas tęsėsi pusantro mėnesio“, – pasakoja V. Paltanavičienė. Nuo nesutikusių naikinti dviejų gyvybių tėvelių Vilniaus medikai savotiškai nusisuko. „Tik per gerus žmones papuolėme į Kauno klinikas.

Aš iki gyvenimo pabaigos būsiu joms dėkinga, kad apsiėmė mus prižiūrėti, nuolatos guodė, kad viskas bus gerai. Kauno medikų, ypač docento Vlado Gintauto, dėka visi vaikeliai gimė sveiki ir stiprūs.

Dabar galvoju, kad keisti sutapimai mus lydi – pradžioje medikų spaudimas, dabar – iš visuomenės. Matau, kad mano nerimas persiduoda vaikams. Jaučiasi, kad ir jie tapo neramūs“, – guodžiasi Viktorija. Doc. V. Gintauto priimtam Panevėžio ketvertukui šiandien sukanka pirmasis mėnuo.

Pasak mamos, jau ryškėja kiekvieno jų savitas charakteris. Stipriausia ir netgi svoriu brolius lenkia šeimos princesė Patricija. Jos identiški broliukai, jau akivaizdu, visą gyvenimą bus neišskiriami.

O ketvertuko vyriausiasis Rėjus ne veltui iš tėvelių gavo vardą, ispanų kalba reiškiantį karalių. „Rėjus jau dabar kaip tikras karalius – rimtas, santūrus, orus“, – švelniai kalba Viktorija. Kol kas tėveliai saugo mažuosius nuo svetimų akių. „Mes jų slėpti tikrai nesiruošiame, bet tikrai dar ne laikas. Kada tas įvyks, priklausys nuo mūsų, ne politikų ar žiniasklaidos“, – sako V. Paltanavičienė.