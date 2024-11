Keturių žmonių žudikui – skaudus smūgis

Be to, pabrėžė teisėjų kolegija, per bausmės atlikimo laikotarpį J. Martišiaus elgesys nebuvo nepriekaištingas, net 10 metų bausmės laiko jo elgesys buvo vertinamas tik patenkinamai, todėl darytina išvada, kad nuteistojo elgesio korekcija bausmės atlikimo metu nebuvo nuosekli.