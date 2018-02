Tai BNS patvirtino STT atstovė spaudai Renata Endružytė. Ji pridūrė, kad kartu su K. Strupu sulaikytas Informatikos ir plėtros centro direktorius Romualdas Kizlaitis vis dar nėra paleistas į laisvę. Trečiadienį teisėsauga pranešė, jog atliekant tyrimą dėl galimos stambaus masto korupcijos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose, buvo sulaikyti K. Strupas ir R. Kizlaitis. R. Kizlaitis yra sulaikytas dėl įtarimų kyšininkavimu, K. Strupas įtariamas dėl piktnaudžiavimo. Trečiadienį STT pareigūnai atliko kratas Santaros klinikose, privačiose bendrovėse, galbūt nusikaltimus padariusių asmenų namuose. Teisėsauga įtaria, kad Santaros klinikų atstovai iš juridinių asmenų reikalavo neteisėto finansinio atlygio dėl laimėtų viešųjų pirkimų, jų vertė vien 2017 metais siekia beveik 2 mln. eurų. Pareigūnai tiria informaciją, kad įmonėms, pažadėjusioms skirti paramą, būdavo sudaromos sąlygos neteisėtai laimėti Santaros klinikų viešuosius pirkimus, o privačios bendrovės, laimėjusios viešuosius pirkimus, kyšius, užmaskuotus kaip paramą, pervesdavo ligoninei. Santaros klinikų dalininkai Vilniaus universitetas ir Sveikatos apsaugos ministerija trečiadienį pranešė, kad ieškos naujo ligoninės generalinio direktoriaus vietoj teisėsaugos akiratyje dėl galimo piktnaudžiavimo atsidūrusio K. Strupo.











