Dalis gyventojų į pašto dėžutes gavo lankstinukų, kurių viename yra kalbama apie skiepų žalą vaisingumui, ir yra cituojama „embriologė Aušra Blažėnienė“.

O kitas lankstinukas yra su parlamentaro Dainiaus Kepenio nuomone apie tai, kad „vienpusė kova su kovidu tik skiepų pagalba akivaizdžiai rodo komercinį pobūdį“.

Parlamentaras tame lankstinuke kalba apie tai, kad reikia rūpintis įgimtu imunitetu, kritikuoja Švietimo mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijas, kad jos apie tai nekalba, ir rašo apie „didįjį multimilijardinį pasaulinės mafijos kovid biznio projektą“.

Lankstinukai © Asmeninio archyvo

Kepenis žodžių neatsižada

Parlamentaras D. Kepenis patvirtino, kad tokia yra jo nuomonė.

„Lankstinukų aš nespausdinau. Manęs visuomenininkai paklausė nuomonės. Aš jiems tą nuomonę pasakiau. Jie įdėjo į lankstinuką. Aš tos nuomonės neatsižadu“, – sakė D. Kepenis.

Jis teigė iš tikrųjų turįs priekaištų minėtoms ministerijoms.

„Jau birželis baigėsi, ar Jūs girdėjote, kad kas nors iš jų kviestų rūpintis savo sveikata, imunitetu? Skiepytis tai yra specifinis imunitetas, mes šnekame apie natūralų, kuris apsaugo ne tik nuo vienos ligos, bet šimtų ligų galite išvengti, jeigu gyvensite sveikai“, – teigė D. Kepenis.

Nors dauguma parlamentarų elgėsi kitaip, ir kaip tik savo pavyzdžiu bandė įkvėpti žmones skiepytis, D. Kepenis elgiasi savaip.

„Aš pats nesiskiepiju, mano žmona nesiskiepija ir mano vaikai nesiskiepija. O kodėl? Jie mato savo tėvą niekuomet niekuo nesergantį, nes jis kiekvieną dieną rūpinasi, kad nesirgtų. Ir jie puikiai tą supranta ir tą daro. (…) Aš pats irgi buvau saviizoliacijoje, kadangi mano testas buvo teigiamas, nieko man neatsitiko“, – sakė D. Kepenis.

Teiginius vadina melagiena

Habilituotas medicinos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorius, Vaikų ligoninės Pediatrijos centro gydytojas konsultantas Vytautas Usonis net nenorėjo leistis į diskusijas su D. Kepeniu.

„Žinote, reikia pasakyti žmogui, kad jis ne tuo adresu kreipiasi. Lietuvoje egzistuoja Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, vaistų saugumo sistema, įskaitant vakcinas, Sveikatos apsaugos ministerija. Lietuva yra Europos Sąjungos šalis ir vaistų saugumo klausimais yra Europos vaistų agentūra, ir mes esame tos agentūros nariai, ir siunčiame informaciją apie nepageidaujamus vaistų poveikius. Ten reikia ir kreiptis, ir tai daryti turint faktus, kurie yra priimti normaliame gyvenime. O ne žmonėms į pašto dėžutes mėtyti“, – sakė V. Usonis.

Autoritetingas medikas tokį elgesį vadino paprasčiausiu vandens drumstimu. Į kalbas apie stiprią asmeninę D. Kepenio sveikatą, medikas atsiliepė taip: „labai gerai, duok Dieve jam sveikatos. Tik nežinau, ar yra kokių nors duomenų, kad jo pasekėjai yra sveikesni už kitus. Aš irgi jaučiuosi visiškai sveikai. Bet aš labai džiaugiuosi, kad esu pasiskiepyjęs dviem dozėmis. Man dar antikūnus patikrino mano darbovietė, ir aš esu ramus“.

„Šitoje vietoje aš akcentuočiau tai, kad tai yra kreipimasis ne tuo adresatu. Klausimą reikia užduoti ten, kur klausimas gali būti išspręstas. Jeigu aš gausiu į pašto dėžutę tokį lapuką – kas toliau? Kur yra sprendimo kelias?“, – teigė V. Usonis.

Apskritai, pasak mediko, tai, kas rašoma, yra melagiena, ten yra daug netikslumų.

„Vienas iš tos melagienos tikslų yra paleisti gandą, o tada jau tegul puola kažkas, aiškinasi. Iš to šitie melagienos autoriai uždirba matomumą. (...) Yra sėjama sumaištis ten, kur jokio sprendimo būti negali“, – sakė V. Usonis.

Priminė „natūralaus imuniteto“ kainą

Medikas nesupranta, apie kokį natūralų imunitetą kalba Seimo narys.

„Nėra tokio natūralaus imuniteto – yra įgimtas, įgytas imunitetas. Natūraliai įgytas imunitetas, taip, prašau, 1918-1920 m. – „ispanka“, 40 mln. žmonių mirė, ir natūraliai įgijo imunitetą. Ar apie tai kalbame? Ar už tai agituojame“, – retoriškai klausė V. Usonis.

Pasak mediko, kol nebuvo vakcinos, taip ir buvo.

„Tai yra epidemiologijos klasika. Visomis progomis aiškinu, kad yra trys grandys: infekcijos šaltinis, plitimo keliai, imli visuomenė. Visos trys grandys yra būtinos, kad infekcija plistų. Bet mums žymiai svarbiau, kad mums yra trys poveikio kryptys.

Akivaizdu, kad infekcijos šaltinis nebuvo suvaldytas. Virusas paplito po pasaulį. Plitimo keliai buvo pagrindinė kryptis iki praėjusių metų gruodžio, nes kitos nebuvo, ir mes tada turėjome karantiną, visus uždarymus, ekonomines, socialines, kultūrines pasekmes, kad šituo keliu einant bent kiek pristabdytume: kaukės, dezinfektantai, nuotolinis mokymas, – visa tai buvo apie tai. Kol neturėjome vakcinos, tai buvo vienintelis kelias“, – kalbėjo V. Usonis.

Profesorius paragino nepamiršti tos situacijos, kai gruodį turėjome po keturis tūkstančių atvejų per dieną, daugybę mirčių.

„Tai yra natūralus visuomenės imuniteto įgijimo kelias – per ligas, per mirtis, per visas visuomenės gyvenimo kataklizmas. Dabar pradėjome skiepyti, ir tose šalyse, kur skiepijimo apimtys yra didelės, rezultatai yra absoliučiai akivaizdūs“, – teigė V. Usonis.

Teiginiai apie žalą vaisingumui nelogiški

Pasak mediko, nėra logiški ir teiginiai apie tariamą skiepų žalą vaisingumui.

„Klinikiniuose tyrimuose, kuriuose iki registravimo keturiasdešimt keli tūkstančiai žmonių buvo paskiepyta „Pfizer“ vakcina, tarp jų buvo ir moterų, kurios dar nežinojo apie savo nėštumą. Jos buvo paskiepytos arba dar prieš pastojimą, arba pirmosiomis nėštumo savaitėmis, tai yra tada, kai dedamas pagrindas placentos formavimuisi. Tarp tų moterų nei vienai nebuvo kažkokių raudonų signalų, kad yra kažkas blogai“, – sakė V. Usonis.

Pasak profesoriaus, dabar visi kalba apie nėščiųjų skiepijimą, galvojant tiek apie nėščiosios, tiek apie būsimo naujagimio sveikatą.

„Rimtuose akušerijos-ginekologijos leidiniuose skelbiama vis daugiau duomenų apie tai, kad, lyginant paskiepytas ir neskiepytas moteris, tiek nėštumo eiga, tiek vaisiaus raida, tiek naujagimio gimdymas, tiek naujagimio įvertinimas po gimdymo, visiškai nesiskiria“, – teigė V. Usonis.

Profesoriui keistai atrodo tokios skleidžiamos sąmokslo teorijos.

„Prezidentas esą kažką slepia, nežino. Premjerė kažko nežino. Vienintelis Kepenis žino. Imkime plačiau: Europoje irgi visi yra susimokę. Visi yra nupirkti farmacijos. Tik vienintelis Kepenis žino, kad visi yra nupirkti. Suprantate, galai nesueina“, – kalbėjo V. Usonis.