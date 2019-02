Pasak ministerijos, konsultantai dirbs Šiauliuose, Panevėžyje, taip pat Tauragės, Švenčionių, Vilniaus bei Klaipėdos rajonuose. Jų paslaugoms skirta 84,8 tūkst. eurų iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo. Iniciatyva veikia nuo 2017-ųjų. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pabrėžia, kad priklausomybė alkoholiui gydytojų yra pripažinta liga, ir ją būtina gydyti, nors vyrauja klaidingas įsitikinimas, kad tai yra valios stoka. Jis pabrėžia, kad kreiptis į priklausomybių konsultantus žmonės gali be gydytojo siuntimo – šie specialistai dirba mokslu pagrįstais metodais, laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. „Priklausomybių konsultantai suteikia žmonėms motyvacijos keistis, mokslu pagrįstų žinių bei kitokią pagalbą atpažįstant ir įveikiant priklausomybę. Per pastaruosius dvejus metus konsultantai padėjo daugiau nei 2 tūkstančiams žmonių, todėl akivaizdu, kad šį projektą būtina plėtoti“, – tvirtino A. Veryga. Susiję straipsniai: Šiose šeimose vaikai patiria tikrą siaubą: atvirai prabilo apie tai, kas slepiama po devyniais užraktais Apklausė gyventojus dėl grėsmių Lietuvai: rezultatuose – keli netikėtumai Priklausomybių konsultantai, atsižvelgdami į besikreipiančio žmogaus situaciją, gali pasiūlyti jam nuo patarimų ir informacijos suteikimo iki trumpųjų intervencijų, stebėsenos. Pasak Priklausomybės ligų specialistų asociacijos vadovo Gyčio Jurevičiaus, po gydymo ar reabilitacijos grįžusiems žmonėms priklausomybių konsultantai teikia ir palaikomąsias konsultacijas. „Konsultantus, turinčius išsilavinimą psichologijos ar socialinių paslaugų srityse, skatiname organizuoti ir pagalbos grupes. Tai plačiai taikomas ir pasiteisinęs pagalbos priklausomiems žmonėms būdas. Bendruomenės ir panašaus likimo žmonių palaikymas yra labai svarbus motyvacinis veiksnys sveikimo kelyje“, – sako G. Jurevičius. Priklausomybių konsultantų teigimu, į juos kreipiasi ne tik jau stipriai priklausomi žmonės, bet ir tie, kurie jaučia, kad alkoholio vartojimas tampa rizikingu. Konsultantai, prieš pradėdami dirbti turi išklausyti akredituotą mokymo programą, jų veikla grindžiama „žemo slenksčio“ paslaugų teikimo principu. Šiuo metu priklausomybių konsultavimo paslaugos teikiamos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Marijampolėje, taip pat Kauno, Vilkaviškio, Anykščių bei Pakruojo rajonuose. Projektas paremtas Lenkijos patirtimi, kur šiuo metu veikia per 2 tūkst. priklausomybių konsultacinių punktų (kabinetų), finansuojamų daugiausia iš savivaldybių biudžetų. Steigti priklausomybių konsultacijų punktus skatinama ir Lietuvos savivalda. Tose savivaldybėse, kuriose nėra Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis įsteigtų priklausomybių konsultacinių punktų, šiam tikslui planuojama skirti dotacijas. Dvi savivaldybės – Elektrėnų ir Kazlų Rūdos – priklausomybių konsultantų veiklą finansuoja savo lėšomis.

