Keliaujančiųjų traukiniais srautas sparčiai atsigauna

„Lietuvos geležinkelių“ keleivių vežimo įmonė „LG Keleiviams“ BNS nurodė šiuo metu važiuojanti 150 reisų iš 226. Pasak įmonės atstovės Rūtos Atroškaitės, tolesnis maršrutų atnaujinimas priklausys nuo kelių faktorių.

„Tolesnis reisų grąžinimas vėlgi priklausys nuo keleivių srautų ir, žinoma, nuo to, kokia bus bendra koronaviruso situacija, nuo ją valdančių institucijų rekomendacijų“, – BNS komentavo R. Atroškaitė.

Karantino piko metu įmonė skelbė apie daugiau nei 80 proc. smukusius keleivių srautus Bendrovė kovą trečdaliu sumažino traukinių skaičių, išlaikant svarbiausius maršrutus, tačiau gegužės 11 dieną buvo atnaujinta 17 reisų, gegužės 21 – dar 13.

Keleivių autobusais srautai po karantino atsigauna kiek lėčiau – bendrovė „Kautra“ šią savaitę skelbė, kad sugrįžo apie 50 proc. keleivių, „Toks“ – 30 proc.

Keleiviai už traukinio bilietus jau gali atsiskaityti tiek grynaisiais, tiek banko kortelėmis, be to, atnaujinta prekyba bilietais traukiniuose.

Be to, pagal Sveikatos apsaugos rekomendacijas keleiviai nebėra sodinami šachmatų principu. Nepaisant to, traukiniai toliau reguliariai dezinfekuojami, o keleiviai raginami dėvėti kaukes.