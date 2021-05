Keleivė per įvykius Minske atsidūrė šalia Pratasevičiaus merginos: tikėjomės, kad neišsiduosime ir neišryškins, bet išryškino

Ji teigė, kad lėktuve sėdėjo netoli Minske suimto Baltarusijos opozicijos aktyvisto Ramano Pratasevičiaus. Lėktuvo įgulai pranešus, kad bus leidžiamasi Minske, R. Pratasevičiaus nerimą keleivė suprato kaip paniką dėl paties skrydžio.

„Kai stiuardai pradėjo užlenkinėti staliukus, visi pradėjo klausinėti, kodėl ir kas. Jie sakė, kad dėl techninių nesklandumų. Dviem eilėmis prieš mus sėdėjo būtent tas Ramanas Pratasevičius. Ir jis tuo metu, kai pranešė pilotas, kad leidžiamės į Minską, pradėjo labai šokinėti iš vietos, imti kompiuterį, mobilų telefoną, viską perdavė draugei, pradėjo blaškytis.

Priėjo prie jo stiuardai, kažką su juo šnekėjo. Mes su vyru nežinojome, kas tai per žmogus. Galvojome, kad gal tai yra skrydžio baimę, nes kai leidžiasi lėktuvas, žmonės nerimauja, kai būna ekstra situacijos“, – laidoje „Info diena“ pirmadienį pasakojo lėktuve sėdėjusi moteris.

Ji teigė tik vėliau supratusi, kodėl R. Pratasevičius taip pergyveno ir blaškėsi savo vietoje.

„Kai mes leidomės į Minską, nieko nežinojome. Mums stiuardai nieko nepasakė, niekas nieko nežinojo. Visi spėliojome, ar tai buvo dėl oro, ar dėl kitų priežasčių. Jau kai nusileidome, įsijungėme mobilius telefonus, pradėjome šnekėtis – gal sprogmenys. (…) O jau kai nusileidome, mus pasitiko Baltarusijos šou“, – sakė moteris.

„Info diena“ pašnekovė tikino, kad lėktuve jokio konflikto nebuvo.

„Viskas buvo ramu, nebuvo jokio konflikto. Tikrai mes nieko nematėme, sėdėjome per vidurį lėktuvo. Ir tik tada, kai buvo pranešta, kad leidžiamės į Minską, nerimavo būtent tas jaunuolis. Jis atsistojo, lėktuvo įgula prie jo priėjo ir prašė sėdėti. Bet tai atrodė kaip natūrali žmogaus skrydžio baimė“, – teigė lėktuvo keleivė Beatričė.

Ji pasakojo, kad lėktuvui nusileidus iš jo buvo išleidžiama tik po 4 žmones. O autobuse, vežusiame į Minsko oro uostą, R. Pratasevičius pasakė, kad viskas daroma dėl jo.

„Turėjome sudėti savo visus daiktus, pasitiko pareigūnai su šunimis, apuostė, tarsi tai dėl sprogmenų. Ir sodino į autobusą. R. Pratasevičius irgi buvo apuostytas šunų ir jis atėjo su savo kuprine, ją dar detaliau iškraustė už autobuso. Jis su policininku įlipo į autobusą. Žinoma, pradėjau klausti, kas nutiko.

Galvojau, kad gal jis buvo tas žmogus, kuris lėktuve netyčia pasakė negalimą žodį „bomba“. Aš jo klausiau, jis man atsakė, kad čia dėl jo tą lėktuvą nusodino. Klausiau, kas jis toks – jis siūlė pagūglinti. Ir kai paklausiau, kas jam bus, jis atsakė, kad jam gresia mirties bausmė“, – sekmadienio įvykius prisiminė viena iš lėktuvo keleivių.

Lėktuvo keleivė tikino, kad autobusu visi buvo atvežti iki tranzitinės salės, visus išlaipino ir liepė laukti.

„Mes jų klausėme, kas vyksta. Ir mums aiškino, kad čia viskas tuoj, sakėm, kad norim į tualetus, mums sakė, kad tuoj, va, už vartų. Pralaukėme valandą tam koridoriuje su mažais vaikais, be vandens, be nieko, aplinkui pareigūnai. Jie atėjo ir išsivedė R. Pratasevičių, kol mes dar stovėjome prie to koridoriaus“, – pasakojo ji.

Moteris „Info komentarams“ sakė, kad netoli jų koridoriuje stovėjo Ramano draugė Sofija, pareigūnams leidus merginoms pirmoms nueiti į tualetą, ji ten nuėjo ir lėktuvo keleiviai daugiau jos nematė.

„Kol stovėjome tame koridoriuje, draugai jau mums pradėjo siųsti tviterio žinutes, aš parodžiau jas Sofijai, ji užsidengė veidą ir sakė „o dieve“. Mes galvojome, kad tyliai būsim, neišsiduosime ir jos neišryškins, bet išryškino“, – kalbėjo lėktuvo keleivė.

Po kelių valandų laukimo koridoriuje, po intensyvios patikros lėktuvo keleiviai buvo suleisti į laukimo salę.

„Ten jau buvo ir tualetas ir baras, kur galėjome nusipirkti vandens, maisto, mus saugojo kariškiai“, – teigė ji.

Ramanas Pratasevičius © Stopkadras

Moteris pasakojo, kad yra baisu suvokti tokį dalyką – kad 20 kilometrų nuo Lietuvos sienos „yra Šiaurės Korėja“.

„Kur negalioja jokios žmogaus teisės, jokie tarptautiniai įsipareigojimai. Tuo metu, kai tu sėdi ten, supranti, kad niekas tau nepadės. Ar kels kas nors NATO lėktuvus dėl tavęs, pradės karą dėl 100 keleivių, niekas nieko nepadarys“, – išgyvenimais dalijosi lėktuvo keleivė.

Delfi primena, kad vienas populiaraus informacinio telegram–kanalo „Nexta“ įkūrėjų R. Pratasevičius sekmadienį buvo sulaikytas Minske po to, kai režimui pasitelkus karinę aviaciją Baltarusijos sostinėje buvo priverstinai nutupdytas „Ryanair“ lėktuvas, kuriuo žurnalistas skrido iš Atėnų į Vilnių. Taip pat buvo sulaikyta jo gyvenimo draugė Rusijos pilietė S. Sapega.