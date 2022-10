Keista sutapimų grandinė: Putino bendrakursis įspėja apie baisiausią scenarijų

Nuo vasario pabaigos, kai Rusija pradėjo savo „kelių dienų specialiąją operaciją“, sėkme rusai galėjo pasigirti nedaugelyje vietų: nuo Kyjivo, Charikivo ir kitų vietų atmuštos ir išvytos, Donbase sustabdytos, o vietomis per ukrainiečių kontrpuolimą irgi atstumtos rusų pajėgos tik Chersono srityje iš pradžių mėgavosi palyginus lengva pergale.

Čia, kaip spėjama, dėl išdavysčių pačioje Ukrainos vadovavimo grandinėje, rusų pajėgos pasistūmėjo toliausiai ir įsitvirtino pačiame Chersone, kurį Rusija okupavo ir paskelbė savo dalimi.

Tačiau per pastaruosius kelis mėnesius ukrainiečių artilerijos, salvinės ugnies HIMARS daužomoms Rusijos pajėgoms tapo aišku, kad jokie V. Putino įsakai ir parašai nieko nereiškia. Priešingai, artėja sunkių pasirinkimų metas – būti sunaikintiems arba pakliūti į nelaisvę.

Tokia situacija susidarė po to, kai apgadinus tiltus per Dniepro upę dešiniajame jo krante nuolat apšaudomoms rusų pajėgoms ėmė sekti ginklų, šaudmenų, maisto atsargos, o galiausiai iš Chersono ėmė masiškai trauktis marionetinės valdžios atstovai bei rusų kariškiai. Tačiau šis atsitraukimas gali būti ne tik apgaulingas, bet ir labai pavojingas.

Siekia išvengti gėdingo apsupimo

Karas Ukrainoje vyksta pagal planą. Ilgą laiką tokią versiją palaikęs Kremlius, regis, nutarė pakeisti plokštelę ir įnešti kiek realybės: apie „įtempta“ situaciją Cherosno srityje, kur savo kontrpuolimą metodiškai tęsia ukrainiečiai, pripažino ir Rusijos okupacinių karinių pajėgų vadas S. Surovikinas, ir vietos okupacinės valdžios vadeiva Vladimiras Saldo.

Pastarasis skelbė apie vietos valdžios bei civilių „evakuaciją“, kas iš tikrųjų reiškia okupacinės valdžios pareigūnų bėgimą bei priverstinį dešimčių tūkstančių Chersono srities civilių gyventojų iškeldinimą.

Tuo metu S. Surovikinas kalbėjo dar atviriau, kas neįprasta šiame kare kaip kojinėms keičiamiems rusų vadams. Jo aiškinimai apie pasirengimą „patiems sudėtingiausiems sprendimams“, nes „susiklostė įtempta situacija“ sulaukė įvairių vertinimų.

War criminal Surovikin (commander of "special military operation") read main narratives of Russian propaganda via teleprompter - that Russians and Ukrainians are brotherly nations, 🇷🇺 fights with Nato and an evil government.



Vienose versijose pažymima, kad taip Rusijos pajėgos bando išsaugoti veidą, išvengdamos visiško sutriuškinimo Chersone, t.y. siekiama nepakartoti liūdno Egipto 3-osios armijos pavyzdžio iš Jom Kipuro karo 1973-siais.

Pergalingai karo veiksmus pradėję egiptiečiai su sovietų kariniais patarėjais persikėlė į dešinįjį Sueco kanalo krantą, tačiau per Izraelio kontrpuolimą buvo atkirsti. Mažiausiai 30 tūkst. badaujančių egiptiečių taip ir liko apsupti, negalėdami nieko pakeisti iki karo pabaigos, nors Izraelio tankai buvo priartėję už 100 km nuo Egipto sostinės.

„Surovikino ir Saldo pareiškimais tikriausiai bandoma sudaryti informacines sąlygas visiškam rusų traukimuisi per Dnieprą, dėl ko Chersono miestas ir kitos reikšmingos Chersono srities teritorijos bus perleistos besiveržiantiems Ukrainos kariams“, – teigė JAV karo studijų instituto analitikai. Panašias įžvalgas pateikia ir britų karo analitikai.

Atsitraukimas – tik dūmų uždanga

Tačiau šį kartą paprastu atsitraukimu, regis, nekvepia. Šiaip ar taip Rusija Chersoną jau laiko savo dalimi ir atsitraukimas iš „Rusijos miesto“, jį atiduodant priešui yra ne šiaip gėda šalies karinėms pajėgoms, bet ir politinei vadovybei.

🧵/ link in the last tweet. Together with @cxemu and @KOvsianyi we found a photo and a video of a Russian soldiers and equipment being evacuated from the right bank of Dnipro river to Nova Kakhovka by ferry. Ferries go unloaded to the right bank at least since Oct. 8th. pic.twitter.com/RU5owo3MyP