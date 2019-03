VRK nariai argumentavo, kad parašai mugėse Vilniuje ir Klaipėdoje rinkti agitacijos draudimo laikotarpiu. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas draudžia bet kokią agitaciją iki rinkimų pradžios likus 30 valandų, draudimas galioja iki balsavimo pabaigos. Taip pat dauguma VRK narių pasisakė už tai, kad už šį pažeidimą atsakingiems asmenims būtų taikoma administracinė atsakomybė. Pradiniame VRK projekte siūlyta naikinti už A. Juozaitį kovo 2–3 dienomis surinktus parašus, tačiau prieš tokį siūlymą kalbėję VRK nariai pažymėjo, kad tokios sankcijos nenumato įstatymas. A. Juozaičiui komisijoje atstovavęs eksparlamentaras Gintaras Songaila teigė, kad įstatymas nedraudžia rinkti parašų už pretendentą rinkimų agitacijos laikotarpiu. „Kur įstatyme parašyta, kad rinkimų metu negalima rinkti parašų? Ar yra toks tekstas kur nors parašytas įstatyme? Nėra. Jei jūs sakot, kad parašų rinkimas už kandidatą yra rinkimų agitacija, tai gal jūs rasit kur nors, kad parašų rinkimas yra agitacija? Kodėl jūs manote, kad parašų rinkimas yra agitacija?“ – sakė G. Songaila. VRK nariai argumentavo, kad parašai rinkti mugės metu, palapinėje, buvo iškabinti A. Juozaičio politinės reklamos plakatai. VRK buvo paskelbusi, kad šeštadienio naktį prieš rinkimus įsigaliojančio agitacijos draudimo metu parašų už pretendentus į prezidentus rinkti negalima. Rinkimų ar referendumo agitacijos draudimo pažeidimas agitacijos draudimo laikotarpiu asmenims užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų, komisijų nariams, stebėtojams – nuo 300 iki 1150 eurų.

