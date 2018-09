„Ateinančiam tarybos posėdyje į atsilaisvinusią vicemero vietą bus teikiama Andriaus Palionio kandidatūra“, – BNS ketvirtadienį informavo Kauno mero atstovas Tomas Grigalevičius. A. Palionis šias pareigas užims vietoj buvusio „Vieningo Kauno“ vicemero Povilo Mačiulio, kuris iš pareigų, tarybos bei visuomeninės organizacijos pasitraukė nusprendęs paremti konservatorių Vygaudą Ušacką prezidento rinkimuose. Naujasis vicemeras yra visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ direktorius, Irenos Matijošaitienės fondo direktorius. Jo kandidatūrai dar turės pritarti Kauno savivaldybės taryba, kuri į posėdį rinksis spalio 9 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.