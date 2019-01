Centriniame viešųjų pirkimų portale paskelbtas konkursas dėl laivo įsigijimo. Techninių specifikacijų projekte nurodoma, kad laive sėdimų keleivių vietų skaičius turi būti ne mažesnis nei 22, laivo ilgis – 11-16 metrų, plotis – 3,20-4,60 metrų, vieno plaukiamo reiso trukmė – 5 valandos, laive turės būti galima perkelti mažiausiai 10 dviračių. Perkamas laivas turės būti ne senesnis nei 3 metai, jis turės būti pristatytas per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Maksimali pasiūlymo vertė siekia 165,2 tūkst. eurų, pasiūlymų savivaldybė laukia iki sausio 21 dienos. Savivaldybė tikisi, kad laivas galėtų paskatinti turistus leistis į kelionę po Kauno rajono kurortines teritorijas, išsidėsčiusias skirtinguose Nemuno upės krantuose. Pastaruosius du laivybos sezonus keleivius Nemunu tarp Zapyškio ir Kulautuvos plukdė laivelis „Vytis“, tačiau jis yra vos 12-kos vietų ir gali perkelti tik šešis dviračius.

