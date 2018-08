Kauno taryba pernai posėdžiavo 11 kartų – suskaičiuota, kad posėdžiai praėjusiais metais truko 21 vai. 10 min. Priimti 862 sprendimai, vienam jų skirta mažiau nei 1,5 minutės. Vilniaus miesto taryba pernai posėdžiavo 22 kartus, tam, atsižvelgiant į vieno posėdžio vidutinę trukmę (4-5 val.), galėjo sugaišti apie 100 valandų. Per tą laiką priimti 545 sprendimai. Vienas sprendimas - maždaug per 11 min. Klaipėdos miesto taryba pernai posėdžiavo 12 kartų, posėdžiai truko 58 val. 20 min., priimtas 351 sprendimas, kiekvieno kaina pavertus laiku - be keleto sekundžių 10 min. Kaune posėdžiai trunka trumpiau, nei kituose didmiesčiuose, apribojus laiką, skirtą tarybos narių klausimams ir pasisakymams – jiems skirta atitinkamai 20 sekundžių (vietoje buvusios minutės) bei 40 sekundžių (vietoje 2 minučių). Opozicija piktinasi, kad apribojus politikų teisę kalbėti pažeidžiami demokratiniai principai.

